Финансисты рассказали, чем грозит Украине сделка по продаже российского «Сбербанка»

06 августа 2018, понедельник, 12:55 414

2018-08-06T12:55:00+03:00 Экономика 2018-08-06T18:45:04+03:00

Українські Новини

Українські Новини Финансисты рассказали, чем грозит Украине сделка по продаже российского «Сбербанка»

Одобрение Национальным банком Украины (НБУ) продажи украинской «дочки» подсанкционного «Сбербанка России» белорусскому «Паритетбанку» несет для украинского регулятора риски, поскольку может быть воспринята американскими партнерами как попытка обойти санкции США. Об этом говорится в материале «Апостроф. Экономика».

Чтобы избежать такого сценария, эксперты выдвигают ряд предложений.

Так, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса предполагает, что российский банк свернет свою деятельность в Украине.

«Банкротство невозможно, российский «Сбербанк» на это никогда не пойдет. Потому что он большой и глобальный банк, и банкротство его маленькой дочки где бы то ни было ударит по нему очень сильно. Все, что они могут сделать, — это постепенно свести бизнес банка к нулю и просто закрыться», — отметил Фурса.

При этом член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что США не будут препятствовать выходу российских банков из Украины.

«Тезис о санкциях очень спорный. Не думаю, что сами США понимают санкции именно так — де-факто, они тогда блокируют выход государственных российских банков из Украины, а им (США) это не нужно», — сказал специалист.

В свою очередь финансовый эксперт Алексей Кущ считает, что банк до сих пор не продан именно из-за позиции западных партнеров Украины. Он указал, что с 2014 года предпринималось несколько попыток продать банк, однако все они были отменены в последний момент.

«На Западе тоже ведь не дураки, и они прекрасно видят, кто покупает. Если Нацбанк пропустит такие документы, ему придется объяснять западным партнерам, почему Украина согласовывает продажу российских банков тем, в отношении кого есть сомнения, что они являются настоящими покупателями», — сказал аналитик.

Он также считает, что банки с российским государственным капиталом в Украине в силу специфики своей деятельности не представляют особой ценности для инвесторов.

«Эти банки создавались для осуществления так называемых политических инвестиций – они кредитовали крупные финансово-промышленные группы, государственные предприятия, и сейчас миллиарды задолженности зависли. Поэтому найти рыночного покупателя для россиян сейчас практически невозможно», — сказал Алексей Кущ.





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