Филатов вышел из «Укропа»: Занимайтесь хе**ней без меня (ДОКУМЕНТ) — Деловая столица

Мэр Днепра Борис Филатов написал заявление о выходе из партии «Укроп»

Мэр Днепра Борис Филатов написал заявление о выходе из партии «Укроп»

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Поэтому с сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политсовета «Укропа» и вообще выхожу из партии. Потому, что иметь дело с публикой, захватившей власть в «Укропе», это то же самое, что пить безалкогольное пиво или курить электронные сигареты. Ну или спать с резиновыми женщинами», — написал он.

Он также пожелал бывшим однопартийцам удачи и добавил, что «пожалуйста, занимайтесь такой х@рней без меня».

Отметим, Филатов также сделал видеообращение. «Я хочу сделать политическое заявление, считаю, что его нужно сделать публично и во всеуслышанье, — я принял окончательное решение, которое в принципе далось мне очень тяжело после длительных сомнений, моральных переживаний, — с сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политической партии «Укроп», выхожу из всех руководящих органов этой партии, а также выхожу из партии. Я хочу показать вам заявление, которое я подготовил на имя председателя политсовета господину Батенко, подписано сегодня. Можно сказать, что с сегодняшнего дня я не имею никакого отношения к этой партии», — заявил Филатов, передает «112 Украина».

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник