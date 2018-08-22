Факт. «ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании» — уникальный проект национального масштаба

Рейтинги ТОП-100 — проект первого бизнес-глянца страны «Финансофф», получивший большой резонанс в украинском обществе. «ТОП-100: Основы экономики Украины. Компании» станет следующим в ряду значимых мероприятий, вслед за «ТОП 50. Гордость и красота Украины. Женщины», «ТОП 100. Гордость Украины. Мужчины» и «ТОП 100. Будущее Украины. Дети». Идея создания рейтингов принадлежит успешной бизнес-леди, модельеру, продюсеру и главному редактору журнала Эльвире Гавриловой.

Рейтинг ТОП-100 компаний Украины — по стопам европейского бизнеса

Для крупного предприятия участие в таком проекте как рейтинг ТОП-100 компаний Украины можно сравнить с появлением публичной персоны в высшем свете. Если вы «член клуба» — своим присутствием вы подтверждаете этот статус. Для владельцев развивающегося бизнеса рейтинг компаний Украины — беспрецедентная возможность «блеснуть» в обществе и закрепиться позициях успешного предпринимателя.

Масштаб вашего бизнеса не имеет значения. Главное — достижения, вклад в экономику, забота о потребителе и стремление выйти на тот уровень, когда о вас будут с уважением говорить по всей стране и за ее пределами. Именно такой результат принесет участие в «ТОП-100: Основы экономики Украины. Компании».

Рейтинг компаний Украины — знаковое событие с точки зрения развития экономики. На Западе участники подобных проектов становятся эталоном для стальных. Им доверяют потребители, на них равняются конкуренты. Известность — уже половина успеха, а целый год держаться в списке лидеров своей области — весомое преимущество.

Рейтинг ТОП-100 компаний Украины — мероприятие, направленное на знакомство потребителя с вашим брендом, налаживание партнерских отношений, формирование здоровой конкуренции.

«ТОП-100. Основа экономики Украины. Компании» — рейтинг лучших, успешных, стабильных

Независимо от направления деятельности, будь то банковское дело, производство продуктов питания или сеть аптек, вы оказываете непосредственное влияние на экономику нашей страны, а рейтинг ТОП-100 компаний Украины откроет вам новые перспективы для развития бизнеса.

«ТОП-100: Основы экономики Украины. Компании» — шанс заявить о своих достижениях и отличная реклама. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью и подайте заявк на участие, чтобы в числе первых оказаться на страницах журнала и в каталоге рейтинга.

«ТОП-100: Основы экономики Украины. Компании» будет масштабным мероприятием. Награждений пройдет по примеру предыдущих рейтингов, посвященных успешным женщинам и одаренным детям, компании-победители будут объявлены на торжественной церемонии. По уже сложившейся традиции все завершится грандиозным шоу — гостей и участников ждет гала-концерт, на котором будут присутствовать селебрити и журналисты самых известных СМИ.

Рейтинг компаний Украины — уникальная возможность собрать воедино самые яркие бренды и заявить всему миру, что в нашей стране много талантливых предприниматели, ориентированных на международные стандарты. Это новое слово для украинского бизнеса, и пожалуй, самый эффектный способ заявить о себе.

Проект «ТОП-100: Основа экономики Украины. Компании» недаром получил такое название. Благосостояние государства зависит от состояния экономики, а экономика опирается на успешный бизнес.





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