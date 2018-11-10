«Фаза неопределенности»: мировой экономике предрекли значительные проблемы

Мировая экономика в 2019 и 2020 годах замедлится до 2,9% против 3,3% в 2017–2018 годах.

«Рост развитых экономик будет медленным, но останется стабильным в 2019 году, тогда как рост развивающихся рынков стран G20 останется слабым», — говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody`s, передает «Коммерсант».

Среди причин замедления мировой экономики называются торговые конфликты между США и Китаем, а также сворачивание программ предоставления ликвидности.

При этом темпы роста экономики еврозоны могут оказаться ниже ожидавшихся ранее. По прогнозам Еврокомиссии, рост реального ВВП на 2018 и 2019 годы составит 2,1% и 1,9% соответственно, а в 2020 году замедлится до 1,7%.

«В течение следующих двух лет мы ожидаем замедления роста ВВП в еврозоне на фоне дальнейшего сокращения объемов внешней торговли, поскольку мировая экономика вступила в фазу неопределенности», — говорится в сообщении .

Одновременно с этим ЕК повысила прогноз по инфляции в 2018–2019 годах до 1,8%, тогда как весной ожидала показатель 1,5% в нынешнем году и 1,6% — в следующем.

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупные потери на рынках акций США, Азии и Европы вследствие масштабных распродаж по итогам октября превысили пять триллионов евро, что стало крупнейшим обвалом со времен краха банка Lehman Brothers в 2008 году.

По расчетам крупного американского инвестбанка JP Morgan Chase, худшее впереди и американский фондовый рынок ждет настоящий обвал. Ожидается, что рынок упадет из-за обилия индексных, биржевых и других пассивно управляемых фондов. Сейчас до 80% всех активов приходится на пассивно управляемые, тогда как перед кризисом 2008 года их доля не превышала 30%.





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