Уход в тень и семейная миграция: чем грозит экономике Украины декларирование доходов «заробитчан»

Фото: Аnews

Заявления министра социальной политики Андрея Ревы о необходимом введении декларирования доходов для трудовых мигрантов вызвало негодование в обществе. Многие граждане сделали вывод, что власти говорят в принципе об отдельном налоге на доход для «заробитчан». Однако в Минсоцполитики опровергли такую версию, речь шла о фиксировании доходов только для тех трудовых мигрантов, кто претендует на государственные льготы в оплате коммунальных услуг, то есть на субсидию.

Вскоре в эфире одного из украинских каналов чиновник объяснил, что средства, переданные из-за границы трудовыми мигрантами, не подлежат налогообложению в Украине, ведь между странами имеются соответственные договоры. Украинцы платят налог на доходы физических лиц стране, в которой они заработали эти деньги, единожды. При этом он объяснил, что в случае, если хотя бы в один месяц из последних шести претендент получал деньги из-за рубежа, то они должны быть внесены в общую сумму доходов. При рассмотрении субсидии подсчитываются доходы домохозяйства именно за последние полгода. Редакция NEWSONE.ua расспросила экспертов, к чему может привести такое решение властей по отношению к трудовым мигрантам.

Алексей Дорошенко,

генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, экономист

— Сложно не согласиться, что средства, которые присылают из-за границы, учитывать при расчете субсидий нужно. Другой вопрос, что проблема не в «заробитчанах», ведь государство не создает рабочие места внутри, а зарплаты в стране очень низкие.

Раньше деньги из-за рубежа, в основном, поступали через денежные переводы. Сейчас мы тоже видим, что порядка 10 млрд долларов проходит официально. Значительная часть людей, особенно те, кто работают в России, на сегодняшний день передают деньги или привозят их с собой. То есть эти доходы граждан не фиксируются нигде. В результате, это негативно повлияет на экономику страны — доходы граждан еще больше будут уходить в тень. Вместо того чтобы ослабить налогообложение, стимулируя через несколько лет граждан выходить из тени, их все больше туда загоняют.

Назревает также логичный вопрос, насколько украинцы законопослушны и готовы ли они декларировать свои доходы. Для этого можно посмотреть статистику правонарушений мигрантами в других странах, украинцы всегда на последних местах, хотя нередко в процентном соотношении их больше, чем граждан других национальностей. Это говорит о том, что мы умеем соблюдать закон, если верим в него. К сожалению, законодательству в родной стране украинцы не доверяют.

Решение

Для начала нужно провести перепись населения. Мы бы могли сэкономить несколько десятков миллиардов гривен только на том, что будем выплачивать субсидию и пенсию живым людям. А вот если бы денег все равно не хватало, вот тогда можно уже и «прикручивать» людей, которые присылают деньги из-за рубежа. Хотя, я уверен, это большого результата не даст.

Читайте также — Последний шанс: как успеть оформить субсидию и что нужно знать о процедуре — инструкция

Алексей Плотников,

экономист и политический деятель

— Такое решение правительства приведет к тому, что трудовые мигранты будут всячески препятствовать легализации этих доходов, ввозить их «черным» методом в Украину и все равно претендовать на субсидию. Если смотреть глобально на ситуацию, то подобная тенизация доходов может привести к полному дисбалансу в экономической политике страны.

Артем Никифоров,

политолог

— В Нацбанке Украины в сентябре заявили о том, что «заробитчане» за последнее полугодие прислали из-за рубежа в Украину 6,5 млрд долларов. Стоит понимать, что деньги от трудовых мигрантов попадают не только платежными средствами, но и привозятся наличкой, то есть вообще нигде не регистрируются. Это еще минимум 1 млрд. В сумме получается около 7,5 млрд долларов, это порядка 200 млрд грн. Проект бюджета на следующий год — это чуть больше триллиона гривен. Соответственно, 20% всех денег, которые закладываются государством в бюджет, привозят украинские «заробитчане». Тем не менее министр социальной политики, который должен исповедовать принципы соблюдения социальных прав и свобод людей, предлагает принять меры, направленные против граждан.

Очевидно, что сегодня государство всяческими путями пытается отсечь как можно большее количество граждан, которые имеют доступ к субсидиям. Почему? Потому что денег нет, а МВФ ставит задачу еще больше уменьшить расходную часть бюджета. Понятное дело, что предлоги могут быть разные. Но мы должны понимать, следствием будет удар по финансовой системе.

В первую очередь это приведет к тому, что деньги будут завозиться наличкой. Когда средства проходят по платежным системам, то попадают на банковские счета людей, то есть могут фиксироваться государством. Если же они будут проходить наличкой, то это станет еще большим ударом по финансовому сектору.

Решение

Властям, вместо того чтобы в очередной раз пытаться «раздеть» трудовых мигрантов, необходимо их поддерживать, возвращать назад в Украину и обеспечивать рабочими местами.

Игорь Гарбарук,

экономист

— Теперь «заробитчане» начнут пересылать в Украину меньше денег. В прошлом году прямые иностранные инвестиции были на уровне 2,2 млрд, а по данным Нацбанка, «заробитчане» уже перечислили в нашу страну 9,3 млрд долларов. То есть, соответственно, это приведет к тому, что вместо ожидаемых 10-11 млрд долларов в этом году получим меньше. В конце концов, украинцы начнут постепенно выезжать из страны и еще более активно вывозить свои семьи за границу. То есть они осядут в совершенно других государствах и количество людей на территории Украины станет еще меньшим.

Сейчас правительство довело страну до коллапса, потому что в результате последнего роста цен на газ, в субсидии нуждаются уже не 40%, как говорят, а на самом деле уже 80% украинских семей.

Решение

Люди перестанут так массово выезжать из страны и не нужна будет никакая субсидия, если экономика станет не сырьевой, а промышленной. Тогда появятся рабочие места и можно будет производить товары с высокой добавленной стоимостью. Только развивая экономику и удерживая лучшие трудовые кадры у нас в стране, можно решить эту ситуацию.

Читайте также — Новый налог на зарплаты: как украинцы будут платить ЕСВ и поможет ли он наполнить Пенсионный фонд

Олег Устенко,

исполнительный директор фонда Блейзера, Директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

— Мотивация министра абсолютно понятна. Учитывая, что уровень миграции из страны высок на фоне не очень хорошей экономической ситуации и есть серьезные пробуксовки с Пенсионным фондом Украины, он пытается любыми способами его наполнить и сберечь. Но, параллельно с этим я вижу тут целый ряд рисков. Они связаны с тем, что украинская экономика, которая испытывает точно не лучшие времена, скорее всего будет еще больше подталкивать население к трудовой миграции. А это означает, что все меньше поступлений будет идти в Пенсионный фонд страны до тех пор, пока экономика не начнет работать эффективно.

Я вижу еще одну серьезную проблему, связанную с дополнительной тенизацией украинского рынка. Если говорить в общем, то страна находится на 130-м месте по уровню коррупции из 180 стран согласно Рейтингу восприятия коррупции (ред. — The Corruption Perceptions Index). Однозначно, это не добавляет доверия к власти.

При этом благодаря статистике переселения «заробитчан» можно проследить, сколько заработанных украинцами денег переводится в Украину, а сколько остается за рубежом. Так вот, все больше своего дохода трудовые мигранты тратят за границей. Это свидетельствует о том, что большая часть членов семьи выехала из страны, хотя здесь пока остаются их родственники, например дети и родители-пенсионеры. Именно они и нуждаются в субсидии, в которой им могут отказать. Это тревожный сигнал.

Решение

Все-таки немалая часть родственников трудовых мигрантов остается здесь. Для того чтобы не допустить полного переселения украинцев в соседние страны, нужно попытаться создать им более комфортные условия, а не наоборот.

Виктор Скаршевский,

экономический эксперт

— Очевидно, что власти хотят сэкономить бюджетные средства на субсидии. Даже после того как подняли на 23% тарифы на природный газ, а сейчас последует такое же повышение стоимости тарифов на тепло и на горячую воду. Кроме того, в Постановлении Кабмина № 867 говорится, что цены на коммунальные услуги вырастут еще на 15% в мае. И, как обычно это у нас бывает, затягивать ремень потуже будут самые бедные.

Главная цель Минсоцполитики — это уменьшение суммы субсидии для «заробитчан». В этом году трудовые мигранты перечислят около 12-13 млрд долларов, это рекорд за всю историю независимости Украины. Получается, что экономическая политика нынешней власти привела к тому, что миллионы украинских граждан уехали на заработки, чтобы хоть как-то выжить в этих тяжелых украинских условиях и получить дополнительный доход. Но теперь им говорят: «Раз вы там работаете, вам ничего здесь не положено, и покажите свои доходы, иначе будем искать, находить и не выдавать субсидии».

При этом сейчас очень большой дефицит средств на социальные нужды, в том числе на пенсии, поскольку уже сейчас не хватает денег в Пенсионном фонде. Поэтому хотят сделать, как я это называю, «мини-дефолт», чтобы не возвращать деньги Казначейству. Собственно, Пенсионный фонд одолжил на выплату пенсий 14 млрд грн у Казначейства и не возвращает. А теперь Кабмин планирует разрешить министру соцполитики отдать этот долг, когда будет возможность, и даже не в этом году. Хотя это нарушение украинского законодательства, а именно Бюджетного кодекса.

Решение

Самое устойчивое пополнение бюджета Пенсионного фонда — это увеличивать занятость. Чем больше граждане получают, тем больше отчислений идет в Пенсионный фонд. Но в Украине сейчас очень мощные дисбалансы — один работающий содержит одного пенсионера. В такой структуре экономики невозможно моментально решить вопрос по наполнению Пенсионного фонда. Необходима долгосрочная новая экономическая стратегия, которая направлена на то, чтобы люди могли больше зарабатывать и развивать бизнес.

Анастасия Пасичная







Источник