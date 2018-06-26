У украинцев «отобрали» мелочь: что станет с ценами

С 1 июля 2018 Национальный банк Украины вводит заокругления стоимости при наличных расчетах.

Как отметили в пресс-службе регулятора, сумма от 1 до 4 копеек будет округляться в сторону уменьшения до цифры, заканчивающейся 0. Сумма, от 5 до 9 копеек будет округляться в сторону увеличения до суммы, заканчивающейся 0.

Принцип заокругления

НБУ

Так при расчете сумма 199,04 грн будет округляться в сторону уменьшения до 199 грн, а сумма 199,08 соответственно будет округляться в сторону увеличения и составит 199,1 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему экономика Украины падает десятилетиями.





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