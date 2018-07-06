Уродливая «экономика откатов» тормозит в Украине международные проекты

Уродливая «экономика откатов» тормозит в Украине международные проекты

Очень хотелось бы у нас запретить идиотизм, как это происходит в странах Евросоюза и США, где их топ-чиновники жестко контролируют устойчивость своих национальных экономик. Но откуда такая уверенность у наших политических лидеров, что Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) и Американская торговая палата в Украине (АСС), которые 4 июля во время встречи президента Петра Порошенко с представителями бизнеса вроде бы поддержали представление в Верховную Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал, действуют исключительно в интересах украинской бюрократии, а не в интересах участников своих бизнес сообществ?!

Более того, подписанное 4 июля Петром Порошенко на публике представление в Верховную Раду о рассмотрении проекта Закона «О налоге на выведенный капитал» менее важно для формирования благоприятного инвестиционного климата и в целом для украинской экономики, чем законопроект № 7055 «О рынках капитала и регулируемых рынках», который накануне этой встречи президента с бизнесом 3 июля был Верховной Радой снова отклонен — за принятие за основу этого законопроекта проголосовали 187 депутатов при минимально необходимых 226. Так, что же происходит на самом деле?

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Меня не покидает ощущение, что украинская бюрократия уже в открытую пошла против частного капитала малого и среднего бизнеса, а также против иностранных инвесторов? Поверьте, даже ранее принятый Закон «О валюте и валютных операциях» не решает всех проблем, так как нужен комплексный подход со вступлением в силу вышеназванных проектов Законов Украины. И чего дальше ждать? Или всё же пора поставить вопрос о разработке и утверждении публичного договора между властью и гражданским обществом (не на оказание услуг, а прежде всего в интересах украинского общества и бизнеса)? Иначе нас постоянно будут отбрасывать назад, как, например, 5 июля текущего 2018 года Украину снова опередил Казахстан.

В самом деле, наболело! Вот 5 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев презентовал Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) с беспрецедентными условиями для его участников, в частности, организацией работы биржи МФЦТ и предоставлением налоговых льгот до 50 лет. А ведь такой же амбициозный проект по созданию в Украине подобного финансового и биржевого ХАБа между Европой и Азией давно был нами подготовлен при технической поддержке китайских коллег с созданием в Киеве Инвестиционно-биржевого центра и Международной товарно-биржевой платформы.

Да, мы в течение последних 2-х лет встречались с руководством НКЦБФР, готовили соответствующий меморандум, вносили предложения в законопроект № 7055 «О рынках капитала и регулируемых рынках». Но в итоге дальше разговоров, к сожалению, дело не пошло. И вот теперь важно обнажить главное существо проблемы, заключающееся в том, что мы как минимум два года потеряли в организации работы по обеспечению устойчивого роста самостоятельной инфраструктуры украинского товарного и фондового рынков, а также рынка деривативов.

Говоря начистоту, мы вообще не приступили к созданию в Киеве Инвестиционно-биржевого центра (Hub) на основе современных технологий Тяньцзинского акционерного общества «Бохайская Товарная Биржа» (КНР), в состав которого могли бы войти:

— Корпоративный инвестиционный фонд «Азия – Privat Equity Fund»;

— Международная товарно-биржевая платформа;

— Украинский Банк реконструкции и развития;

— Украинско-Китайский Институт стратегических решений.

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А ведь ситуация на нашем финансовом рынке продолжает оставаться тяжелой. Все мы видим, как в последние дни растет курс гривны по отношению к доллару США (курс НБУ на 6 июля: доллар — 26,42 грн), что говорит о фундаментальной слабости нашей национальной валюты. И к этому еще добавляются инвестиционный спад, сокращение промышленного производства, бегство из страны капитала и прочее. И как остудить пыл валютных спекулянтов? Не знаю, согласитесь ли вы с ведущими экспертами, но если в мировой экономике свободно движутся капиталы, то, по их убеждению, и длинные деньги должны свободно двигаться на внутренних рынках совместного инвестирования. Иначе, и дальше у нас в Украине будут возникать, например, искажения c коррупционными составляющими.

Вот почему важно как можно скорее с китайскими партнерами запустить на нашем рынке совместного инвестирования корпоративный инвестиционный фонд (КИФ) «Азия – Privat Equity Fund» для организации работы на рынке M&A (слияния и поглощения), выкупа проблемных активов действующих и неплатежеспособных банков, покупки на аукционах и конкурсах Фонда госимущества Украины предприятий и целостных имущественных комплексов, подлежащих разгосударствлению в ходе масштабной приватизации 2018 – 2020 годов. Предусматривается инвестиционный горизонт такого закрытого КИФа – не менее 7 лет; объем эмиссии акций Фонда – до 1 млрд гривен.

Также в подавляющем большинстве аналитики считают, что основная причина того, что сегодня происходит на нашем украинском рынке, — находится в макроэкономической плоскости. Потому что тогда, когда есть в стране деньги, рынок негативные сигналы очень часто просто игнорирует. Но пока в Украине сформируется новая экономическая реальность — менее здоровая, менее стабильная. И девальвация рассматривается, по сути дела, как единственная системная и масштабная антикризисная мера. Но это совсем не верно, так как сейчас надо, прежде всего, активизировать торговлю, а с помощью чего?

Для этого и нужна Международная товарно-биржевая платформа (МТБП) – универсальная товарная биржа для обеспечения организационных, технологических, правовых и других условий функционирования и развития биржевой торговли, например, между рынками КНР и Украины (проведение спотовых торгов с последующим запуском рынка деривативов на основе современного китайского опыта развития срочного рынка). В течение первых 3-х лет МТБП может стать ведущей в Украине биржей по рыночному регулированию спроса и предложения на товарные активы и инструменты хеджирования, по регулированию коммерческих и финансовых рисков, а также здесь мог бы происходить постоянный процесс перераспределения финансовых и оптовых товарных потоков.

Но, тем не менее, Казахстан нас обошел и вышел вперед. Казалось бы, ну очень трудно умудриться, чтобы не использовать уникальное геополитическое положение Украины и креативность молодых украинцев. Но у наших политических лидеров это получается. Плюс никак наши топ-чиновники не могут перейти к бюджетному финансированию по проектам, а не по статьям, то есть ориентироваться на конкретный результат, а не на процесс. И теперь самый наболевший вопрос, удается ли нам становиться более независимыми и экономически крепкими? Однозначно ответить трудно. Но дай Бог, чтобы президент Украины и законодатели хотя бы для начала смогли нанести сокрушительный двойной удар по коррупции и уродливой «экономике откатов», из-за чего Украина никак не может запустить сколько-нибудь значимый международный проект совместно с ведущими иностранными инвесторами.

Александр ГОНЧАРОВ,

Директор Института развития экономики Украины

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