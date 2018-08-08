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Университет «Украина» захватили рейдеры, — Генпрокуратура

Политика 08 Авг 2018
Университет «Украина» захватили рейдеры, — Генпрокуратура
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В Киеве неизвестные ворвались в университет «Украина» и взяли в заложники нескольких работников

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Похоже на рейдерский захват университета «Украина» (Киев, ул. Львовская, 23). Только что оттуда позвонил знакомый, который работает в приемной комиссии. Говорит, что недавно в помещение универа ворвались люди в форме и закрылись. Все работники выйти оттуда не успели остались заложниками. Президент университета вызвал полицию. Приехали и берут объяснения», — написал Лысенко.

Кроме того, он добавиол ,что на помощь захватчикам шел человек с пакетом. Изгнанный персонал универа остановил его и вместе с полицейскими обнаружили у него что-то похожее на наркотики. Доставщика «допинга» задержали и составили протокол.

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