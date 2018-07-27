«У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр»: интервью с Владимиром Омеляном

В предыдущей части интервью сайт «Сегодня» беседовал с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном о том, сколько времени и средств потребуется на восстановление украинских дорог, какие изменения ждут автобусные перевозки и безопасно ли летать на украинских самолетах.

Сегодня читайте о том, почему «Укрзализныця» повышает тарифы, будет ли в Украине Hyperloop и чем планирует заняться Владимир Омелян после работы в министерстве.

Владимир Омелян. Фото: А. Лесык/»Сегодня»

В «Укрзализныце» непростая ситуация с состоянием поездов, вагонов. Износ составляет 94%. Что означает эта цифра, не остановится ли «Укрзализныця» без обновления в ближайшие год-два?

— Износ 94-95% касается всей экономики Украины, так как основные фонды у нас не обновлялись давно и амортизация чрезвычайно высока. Но все зависит от менеджера: кто-то быстрее модернизирует свою отрасль, а кто-то гораздо медленнее. Я точно не фанатею от реформы «Укрзализныци», считаю, что она слишком слабая и слишком медленная. Положительные сдвиги есть, но «Укрзализныця» могла бы легко стать компанией №1 в Украине и действительно локомотивом украинской экономики, потому что на транспортировке завязаны все отрасли экономики. Если нет перевозки вашей продукции, то вам нечего делать на рынке. И гарантом такой перевозки, в первую очередь, выступает «Укрзализныця», которая сейчас откровенно слабо работает со своими клиентами: как с промышленными предприятиями, так же и с пассажирами.

До конца года «Укрзализныця» повысит тарифы на проезд в поездах до 25,4% суммарно. В прошлом году вы выступали против повышения тарифов. Поддерживаете его в этом году?

— Логика очень простая – с 2014 года не повышалась стоимость проезда для пассажиров. В этом есть объективная необходимость, потому что цены выросли и на электроэнергию, и на сырье, и на все остальное.

С другой стороны, сначала должен быть улучшен сервис, а затем повышена цена. Но принято такое решение – это решение правительственное. Делает ли это меня счастливым – нет, делает ли это клиента счастливым – нет, потому что они платят больше за тот же уровень сервиса.

На что хватит средств от повышения тарифов: на какое-то улучшение сервиса или обновление составов?

— Запланирована масштабная реновация «Укрзализныци». В этом году впервые за много лет «Укрзализныця» имеет более одного миллиарда долларов на капитальные инвестиции.

В первую очередь, это грузовые перевозки, – локомотивы, улучшения технического состояния вагонов, новые вагоны. Но также пассажирский сектор – планируется закупка дизель-поездов; в частности, до конца 2019 года должно быть шесть дизель-поездов Крюковского завода, около 200 пассажирских вагонов. Покрывает ли себестоимость цена пассажирского билета? На дальние направления – да, на пригородные – точно нет. И это то, что генерирует наибольший ущерб для «Укрзализныци» на несколько миллиардов гривен. Что делает компания, чтобы минимизировать этот ущерб? Насколько успешно проводит переговоры с местными органами власти, чтобы субсидировали пригородные электрические перевозки – это большой вопрос.

Скоростные европути, которые должны соединить Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Львов – это только идея, уже что-то сделано для ее реализации?

— Нет, это не идея, это уже реальные наработки. Это было идеей еще в 2016 году, в этом году мы уже начали работу над технико-экономическим обоснованием. Мы понимаем, что это будет еще одним транспортным коридором, параллельно автомобильному GO Highway, соединяющему Гданьск и Одессу, Балтику и Черное море. Такая же цель и этого железнодорожного сообщения – линии европути, который соединит Одессу, Киев с Польшей, чтобы у нас было надежное и быстрое железнодорожное сообщение. В ночное время это будут контейнерные поезда 120 км/ч, в дневное время – пассажирские поезда со скоростью 200-250 километров в час, возможно, и больше.

Таким образом, мы дадим Украине абсолютно другое качество железнодорожных перевозок – мы сможем запустить целое производство, связанное с высокотехнологичными поездами и железнодорожными путями. Мы видим это как концессионный проект – проект государственно-частного партнерства. Для этого ищем сейчас инвесторов, и я бы очень хотел, чтобы у нас было фактически две железнодорожные компании – одна государственная «Укрзализныця», и другая государственно-частная, назовем ее «Укрзализныця-2», потому что в этом случае мы будем иметь конкуренцию, и тогда автоматически «Укрзализныця», чтобы отстаивать свои пассажиро- и грузопотоки, будет вынуждена улучшать качество. Соответственно, меньше воровать, меньше делать глупостей, а больше инвестировать в подвижной состав и инфраструктуру.

Есть ли инвесторы, которые готовы вложить средства в скоростные европути?

— Потенциально да, на этой неделе у нас была как раз большая делегация из Китая с реальными инвесторами, которые приезжали обсудить реальные проекты в Украине. Одним из этих проектов и является европуть Одесса-Киев-Львов.

Когда вы анонсировали строительство Hyperloop, вы сказали, что работа над ним дешевле, чем прокладка европутей. Так есть ли смысл строить европути, если можно построить Hyperloop?

— Есть смысл в любом случае, потому что это разные категории сообщения. Hyperloop в мире сейчас рассматривается как связь между аэропортом и городом, или между аэропортами для быстрого доступа от одного объекта к другому. Если это соединение аэропортов, то фактически исчезает проблема межтерминального сообщения, то есть, даже несколько аэропортов могут функционировать как несколько терминалов.

И есть смысл использования Hyperloop на длинных дистанциях. Именно поэтому мы работаем над коридором Балтика – Черное море. Но посмотрим, насколько быстрой будет эта технология, какое она получит практическое применение.

Месяц назад вы подписали меморандум с Hyperloop Transportation Technologies о сотрудничестве. Можете подробнее рассказать, о чем этот меморандум?

— В мире сейчас есть две компании: Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies. Компания, с которой мы подписали меморандум, разрабатывает технологию этого нового вида транспорта. И я рад, что Украина стала партнером, потому что мы можем предоставить свои технологические решения и, таким образом, застолбить за собой нишу в мировом производстве, что для меня сверхважно. Я убежден, что несколько международных трасс Hyperloop могут пройти через Украину. Я хочу, чтобы украинские компании были поставщиками частей или, возможно, целого комплекса для технологий Hyperloop.

Со следующего года мы переходим к строительству тестовой площадки – это будет в Днепре. Далее увидим, как быстро мы сможем убедить Еврокомиссию, другие органы по безопасности на транспорте в использовании уже в повседневной жизни этой технологии. По прогнозам Hyperloop Transportation Technologies, окупаемость Hyperloop – 12 лет. Это очень низкий срок. Железная дорога, кстати, не окупается никогда. То есть, железная дорога – это всегда государственные инвестиции.

Это тоже проект на государственные деньги?

— Нет, это сугубо частный проект. Мы просто под зонтиком Министерства инфраструктуры собрали все частные компании, а также государственные, которые готовы принять участие в разработке новых технологических решений. Мы будем работать в формате стартапов. Я хочу максимально привлечь украинскую молодежь, украинские институты, университеты для того, чтобы они предоставляли свои решения. И, на самом деле, это правильный подход современного государства. Ведь даже такие компании как Amazone, Facebook, Alibaba начались с коллектива двух-трех единомышленников, которые просто имели идеи, а дальше доводили их до совершенства.

Как часто собирается рабочая группа по Hyperloop? Или уже есть решение?

— Да, мы собираемся с регулярностью раз в один-два месяца. Сейчас разрабатываем научную оценку с Академией наук Украины. После того уже перейдем к техническому исполнению, выбрав генерального инженера-конструктора этого проекта.

Что касается концессионных проектов, в том числе, портов. Есть ли уже инвесторы, которые готовы вложить в Украину деньги?

— На прошлой неделе у меня была встреча с Hutchison Ports – портовый оператор номер один в мире, который специализируется на контейнерных грузах. Я надеюсь, в августе эта компания подаст свою заявку на участие в тендере на аренду контейнерного терминала в Черноморском морском порту.

Если это удастся, и они выиграют, это будет безусловная победа для Украины. Украина появится среди ключевых мировых компаний на мировой морской карте. Есть интересные переговоры с рядом китайских и американских компаний по инвестициям в морскую, авиационную, дорожную отрасль. О предварительных договоренностях рано говорить публично, но интерес к Украине имеется. Есть с чем сравнить, я бюрократ с почти 20-летним опытом, и я знаю разные волны интереса к Украине – интерес сейчас очень высок. И если есть готовые проекты, а у Мининфраструктуры они есть, тогда инвесторы готовы заходить.

Что сейчас происходит с портами Азовского моря в связи блокировкой Россией прохода судов через Крымский мост?

— Это проблема, потому что там происходит ползучая оккупация РФ. Россия старается методом силового шантажа, прикрывая доступ коммерческим судам в акватории и к совершению торговых операций в Бердянске и Мариуполе, дестабилизировать весь регион.

Я убежден, что им это не удастся. Мы разрабатываем ряд контрмер. Они будут иметь как зеркальный, так и асимметричный характер. И я уверен, что россияне пожалеют в очередной раз о своей инициативе.

Сейчас эти порты вообще не могут отправлять суда?

— Нет, они работают, но в нервном режиме, так как судовладельцы, отправляя свои суда для разгрузки или загрузки в украинских портах Мариуполя или Бердянска, всегда стоят перед риском простоя. Это час, несколько часов, сутки. И это не может никого радовать, потому что простой одного судна – это от 20 000 долларов в сутки, и это прямые потери судовладельца.

Насколько реально строительство канала из Азовского в Черное море, чтобы обойти Крымский мост?

— Серьезно мы его не рассматриваем. Я думаю, что это идея на уровне Facebook.

Что касается речных перевозок. Одна из целей министерства – повысить перевозки по Днепру и другим рекам. Можете рассказать, на каких реках Украины могут развивать перевозки?

— Кроме Днепра высокий потенциал имеют Припять, Южный Буг и ряд меньших рек Украины. Мы уже видим рост грузопотока. По итогам 2017 года это более 14%. Это неплохой показатель, но мы хотим большего и боремся всячески за принятие закона о водных путях, который сейчас в парламенте. После долгих дискуссий мы вышли на компромиссный вариант, и мы понимаем, что этот закон – это то, что откроет шлюзы на реке. В переносном смысле этого слова.

То есть, имеется около десятка иностранных компаний, которые готовы вкладывать в строительство барж, использовать буксиры для перевозки грузов разного типа. Причем, этот закон не только вернет масштабные перевозки на реках, но и запустит судостроительную отрасль и много других инфраструктурных проектов вдоль русел рек Украины. Это то, за что стоит бороться, поэтому мы не опускаем руки. И если мы привели Ryanair и General Electric, то мы запустим и это направление.

Этот законопроект сводит все сборы к одному. Какой это будет сбор?

— Фактически, в этом законопроекте нет ни одного сбора. Финансирование дноуглубления будет происходить из других источников, так же, как и содержание шлюзов. Поэтому это свободное судоходство, но под государственным контролем на украинских реках.

То есть, никакой оплаты?

— Фактически, да, речного сбора как такового не будет.

И последние вопросы. Кем вы себя видите после завершения работы министром?

— Живым. На самом деле, живым не только физически, но и морально – что не буду раздавлен этой грубой реальностью, которая меня окружает каждый день на моей должности. Я отношусь к категории мечтателей, и я понимаю, как сделать правильно, но меня откровенно удивляют некоторые люди, которым ничего, кроме своего Mercedes или дома, больше в жизни не нужно.

Вы в должности чуть больше двух лет. Что вы считаете самым главным из того, что сделали, и что еще обязательно хотите сделать?

— У меня есть проект моей жизни – это Hyperlooр, который я должен довести до конца, независимо от своей должности. Надеюсь, через несколько лет новейший транспорт будет для нас такой же обыденностью, как поезд, самолет или метро. Хотя пока Hyperloop еще надо создать.

Я рад, что мы обещали сделать прозрачным министерство без коррупции, и мы его сделали. Я рад, что мы сделали ставку на мировых инвесторов и, несмотря на то, что все убеждали меня в том, что в Украину никто не будет инвестировать, что это страна вечных оффшоров, коррупции и безграмотности, мы переломили тренд и мировые компании охотно общаются с Министерством инфраструктуры и заходят в Украину, видоизменяя таким путем страну.

Мы ввели ряд прозрачных вещей, которые уже сработали и дали толчок для развития целых рынков – это авиация, межобластные автобусные перевозки, дорожная реформа. Это был перелом за счет создания Дорожного фонда. Мы смогли его пролоббировать и запустили весь государственный механизм.

Мы с честью прошли суровые испытания – это аудиты ICAO и Международной морской организации. Если бы Украина их провалила, то последствия ощутили бы не только авиационная или морская сфера, но и вся экономика Украины. Мы прошли эти международные аудиты с очень хорошими оценками. Есть чем гордиться, есть что еще сделать. Прогресс не стоит на месте, и для того, чтобы достичь успеха, нам надо бежать вперед без единой остановки на отдых. Я недавно общался с литовским коллегой, он говорит: ну, Украина совершила хороший прогресс – вы прыгнули со 140 места в Doing Business на 76. Говорит, здесь эти прыжки возможны, но когда попадаете в двадцатку, двигаться выше по рейтингу очень трудно.

Ежегодно каждая страна становится все лучше. Украина должна быть в топовых мировых рейтингах, потому что это то, с чем впервые знакомятся инвесторы. Первое, что делает любой финансист: он открывает мировые рейтинги и смотрит, на каком месте эта страна. Когда ты первый, с тобой хотят говорить все.





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