«Укроборонпром» представил новую реактивную систему залпового огня «Берест» (ФОТО)

Шепетовский ремонтный завод, который входит в состав «Укроборонпрома», представил новую реактивную систему залпового огня БМ-21 УМ «Берест»

«Берест» предназначен для замены БМ-21 «Град», передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют «Бересту» ключевые боевые и эксплуатационные преимущества, которые значительно расширяют боевые возможности РСЗО», — говорится в сообщении.

Одной из особенностей «Береста» является цифровая система управления огня, которая проводит подготовку к стрельбе, в частности — топогеодезическую привязку, не покидая кабины. Отмечается, что благодаря этому расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты врага, которые в обработанном виде поступают из дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Еще одной особенностью новой РСЗО является увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в «Граде».

«Берест» установлен на новом шасси от «КрАЗ» — 5401НЕ с колесной формулой 4х4. Новое шасси имеет компоновку «кабина над двигателем» и оборудовано двухрядной четырехдверной кабиной, которая позволяет разместить расчет и всю необходимую аппаратуру управления огнем.

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