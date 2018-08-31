«Укроборонпром» почти на 100% выполняет госзаказ, — Порошенко (ВИДЕО)

Концерн «Укроборонпром» выполняет государственный оборонный заказ почти на 100%

«Укроборонпром» почти на 100% выполняет госзаказ. Фото: УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко, передает «ДС».

«За последние четыре года предприятия концерна перешли от ремонта и частичной модернизации на выпуск новейших образцов вооружения и военной техники с учетом боевого опыта украинского войска. Сейчас «Укроборонпром» почти на 100% выполняет государственный оборонный заказ и обеспечивает фронт современным военным вооружением», — написал Порошенко.

Кроме того, президент добавил, что большинство военной техники, которую можно было увидеть на параде ко Дню Независимости, произведено на «Укроборонпроме».

Также Порошенко добавил, что труд работников концерна является мощным вкладом в победу Украины.

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