Украинцы начали активно избавляться от «евроблях» — Обозреватель

Украинцы в октябре-ноябре начали активнее избавляться от своих автомобилей на европейских номерах.

При этом желающих приобрести «евробляхи» в разы меньше, чем количество выставленных на продажу авто, сообщает UBR.

«Судя по всему, этой осенью украинцы гораздо охотнее продавали так называемые евробляхи – в октябре таких предложений было на 5 тысяч больше, чем в предыдущие месяцы. Хотя, конечно, в целом тенденция рынка такой прыжок не предусматривала», – заявили в аналитическом центре AUTO.RIA.

При этом эксперты отмечают, что в ноябре произошел резкий спад реальных сделок купли-продажи нерастаможенных авто.

По данным представителей площадки по продаже авто, чаще всего украинцы размещают объявления о продаже Audi A6. Средняя цена такого авто на еврономерах составляет 3,8 тысячи долларов.

На втором месте по популярности BMW 5 серии, которые в среднем отдают за 3,5 тысячи долларов. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Passat, средняя стоимость которого колеблется в пределах 2,5 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме «транзит» и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме «временного ввоза» с нарушением сроков – 207,4 тыс.





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