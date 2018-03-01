Украину не поставят на колени: Порошенко пригрозил «Газпрому»

В случае, если российский «Газпром» не заплатит НАК «Нафтогаз Украины» больше 2,5 млрд долларов, следуя решению Стокгольмского арбитража, то необходимо добиться арестов ее активов.

Об этом во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Петро Порошенко, пишет пресс-служба Администрации президента.

«И если «Газпром» не оплатит эти деньги, НАК «Нафтогаз Украины» должен добиться арестов активов «Газпрома» и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточно активов, вроде «Северного потока-2», — сказал он.

Глава государства обратился к председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, министру юстиции Павлу Петренко и министра иностранных дел Павлу Климкину с поручением срочно разработать план совместных действий на случай, если «Газпром» не будет выполнять решение Стокгольмского арбитража.

«НАК «Нафтогаз Украины» может рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и со стороны президента. Это очень важно», — сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что действия России по выполнению решения суда будут геополитически важными.

«Как тогда вообще Европа может рассчитывать на надежность этого поставщика газа», — сказал Порошенко.

Он добавил, что Россия не напугает Украину газовым решением.

«Эти действия российского монополиста больше не вызывают у нас никакой паники и не могут нас вернуть в колею патологической зависимости от российского газа», — подчеркнул глава государства.

«Мы никому не дадим поставить Украину на колени», — резюмировал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что в газовом секторе Украины произошло много положительных изменений.

В то же время Климкин в своем Twitter пообещал достать «Газпром».

«Газпром опустился до уровня «наперсточников». Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», — написал министр.

Как сообщал «Обозреватель», Коболев заявил об ограничениях на потребление газа в Украине.





Источник