Украинское ноу-хау: Что такое плавающий гусеничный БТР «Пловец»

Украинские оружейники не перестают удивлять, предлагая смелые решения для наиболее дефицитных позиций вооружения ВСУ

Во время выставки «Оружие и безопасность-2018», которая проходила в Киеве с 9 по 12 октября, впервые был представлен бронетранспортер «Пловец», особенностью которого является гусеничное шасси, пишет Depo.ua.

Этот амбициозный проект появился в результате государственно-частного партнерства ПАО «Харьковский Тракторный Завод», ГК «Укроборонпром» и ООО «НПК «Техимпекс».

Киевская компания «Техимпекс» давно славится своими смелыми как инженерными, так и дизайнерскими решениями. Один только БТР «Варан» чего стоит.



БТР «Варан» (слева) и БТР «Пловец» (справа)

Собственно, если сравнивать бронетранспортеры «Варан» и «Пловец», то можно заметить внешнее сходство корпуса. По сути, принципиально они отличаются только шасси — колесным и гусеничным соответственно. И в этом есть определенная логика, ведь если колесных БТР для украинской армии более или менее хватает, то с гусеничным боевым транспортом настоящая беда.

Актуальность

Как мы уже писали ранее, по оценкам военных специалистов, в условиях климата и почв Донбасса гусеничные бронемашины имеют преимущество перед колесными БТРами, особенно на пересеченной местности, поэтому сейчас более востребованными. В то же время, по подсчетам специалистов, на сегодняшний день недокомплект гусеничных бронемашин составляет около 500 единиц без учета резерва, тогда как первая отечественная БМП находится только на стадии проектирования.

В связи с этим Украина даже вынуждена покупать остатки советской гусеничной бронетехники в странах бывшего Варшавского договора, чуть было не обернулось международным скандалом.

Поэтому нет ничего удивительного, что решение этой задачи вылилось в государственно-частном партнерстве.

Что собой представляет

Новый гусеничный плавающий БТР «Пловец» — это многофункциональная бронемашина, которая может использоваться для вооружения механизированных подразделений, действующих в труднопроходимых местностях с большим количеством водных преград, в том числе и для транспортировки по воде морских пехотинцев.

Он имеет экипаж из 3-х человек и может перевозить до 14 десантников, для спешивания которых может использоваться откидная аппарель в задней, передней и верхней части машины.

БТР «Пловец» разработан на базе многоцелевого гусеничного шасси МТ-ЛБУ (транспортер-тягач). При этом в машине заметны некоторые изменения в конфигурации десантного отсека и корпуса. В частности было изменено лобовую часть корпуса. Также она имеет больший наклон, что улучшает мореходные качества бронетранспортера. Кроме того, на «Пловец» были установлены два мощных водометы, позволяющие развивать на плаву скорость до 10,5 км / ч. БТР оснащается дизельным двигателем мощностью 350-460 л.с. и механической коробкой передач.

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Корпус машины обеспечивает баллистическую защиту экипажа и десанта на уровне 2 по STANAG-4569, а также противоминную защиту уровня 2b по STANAG-4569 (выдерживает подрыв под днищем заряда до 6 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте).

БТР «Пловец» может также использоваться в качестве основы для целого семейства боевых бронированных машин. На его базе может быть создан машины огневой поддержки, управления, связи, медико-эвакуационной, ремонтно-эвакуационной, РХБ защиты, инженерного обеспечения и тому подобное.

В мире подобные машины пользуются спросом в странах с большими морскими границами.

Вооружение

Пока БТР «Пловец» был представлен с установленным на нем современным боевым модулем «Копье» от ООО «НПК «Техимпекс», что обеспечивает машине достаточно большую огневую мощь и способность противодействовать бронированным целям от легкобронированных автомобилей и до танков.

Комплекс вооружения боевого модуля «Копье» включает в себя:

— 30-мм автоматическую пушку — ЗТМ-1 (2А72), имеющий боекомплект в 300 снарядов;

— 7,62-мм пулемет ПКТ с боекомплектом в 2200 патронов;

— 30-мм автоматический гранатомет КБА-117 (АГС-17) с боезапасом в 125 гранат;

— противотанковый ракетный комплекс «Барьер», 2 пусковые установки с 4 ПТУР в б/к;

— систему постановки дымовых завес — 902В «Туча».

Система управления огнем боевого модуля «Копье» включает:

— стабилизатор вооружения — цифровой, электромеханический, 2-плоскостной;

— оптико-телевизионный модуль или оптико-тепловизионный модуль;

— систему дублированного управления боевым модулем (управление может осуществляться с двух рабочих мест — оператора и командира).

Боевой модуль «Копье» заряжается уже не с внешней стороны, а изнутри. Это существенно повышает боевые возможности и живучесть боевой бронированной машины.

Современная система управления огнем позволяет эффективное применение боевого модуля «Копье» против живой силы, бронированной техники и низковысотным малоскоростных воздушных целей с минимальным расходом боеприпасов, днем ​​и ночью, в любых климатических и погодных условиях.

Система стабилизации обеспечивает стабилизированный наведения и сопровождение в горизонтальной и вертикальной плоскостях наземных, воздушных и надводных целей для эффективной стрельбы с места, на ходу и на плаву.

Кроме этого, база машины пригодна для установки пушки 122-мм 2С1, комплекса 1В12, 120-мм автоматического миномета и других вооружений.

Вместо заключения

Разработчики утверждают, что аналогов данной машины в мире пока нет. Это создает данному проекту дополнительные перспективы, ведь в таком случае Украина сможет занять еще одну нишу на мировых рынках вооружения.

Но этот вопрос даже не завтрашнего дня — сейчас все мысли разработчиков должны быть сосредоточены на том, как доказать БТР «Пловец» к серийному производству «обкатать» его в боевых условиях войны на Донбассе. А там он, учитывая нездоровую активность России на Азовском море, может потребоваться даже быстрее, чем хотелось бы.





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