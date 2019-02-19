Украинский профессор предлагает продлить «Стену Яценюка» вдоль Беларуси — УНИАН

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Таким образом мы упредим возможность нанесения удара и с этого направления, считает эксперт.

Чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко предлагает продолжить фортификационный проект «Стена» вдоль границы с Республикой Беларусь.

Об этом он заявил с трибуны во время торжественного заседания Верховной Рады, информирует Depo.ua.

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«Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что надо как можно быстрее закончить оборудование и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинско-белорусской границы. Тогда мы упредим возможность нанесения удара и по этому направлению», – заявил Владимир Василенко.

Напомним, 24 ноября 2018 года глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что сроки реализации проекта инженерно-технического обустройства украинско-российской границы «Стена» решили продлить до 2021 года.

«Стена» – фортификационный проект, который должен повысить уровень безопасности на границе Украины с Россией. Он был презентован экс-премьером Арсением Яценюком еще в 2014 году. На него уже потратили 400 млн грн.

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