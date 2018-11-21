Ужесточение закона для «евробляхеров»: Рада приняла окончательное решение

Верховная Рада Украины отказалась отменять изменения в Налоговый кодекс, который снизит акциз на легковые автомобили и определит правила растаможки автомобилей на еврономерах.

Как передает «Интерфакс-Украина», в среду, 21 ноября, депутаты Верховной Рады разблокировали процесс подписания закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они дважды не поддержали проекты постановлений, которыми предлагалось отменить результаты голосования за законы №8487 и №8488.

Это позволяет спикеру парламента завизировать законы об усилении контроля над ввозом, растаможкой и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах, и передать их на подпись главе государства. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе пленарного заседания заявил, что сделает это сегодня, 21 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины.

Владельцы автомобилей на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего в ряде регионов Украины проходит акция протеста.





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