Ударный беспилотник от «Антонова»: Чем Украина будет бомбить россиян

Отбивать атаки врага нужно, но лучше заставить врага бояться и забыть про атаки вообще

Depo.ua продолжает отслеживать новинки вооружения Вооруженных сил Украины. В начале года мы рассказывали про новый беспилотник-камикадзе с установленной боевой частью, который относится к классу так называемых дронов-камикадзе и является, по сути, управляемым снарядом с системой видеонаведения.

Тот проект компании «Оборонительные электронные технологии» получил название RAM UAV и вызвал настоящий фурор на международной специализированной выставке-конференции беспилотных систем и технологий UMEX-2018 в Абу-Даби (ОАЭ).

Также можно вспомнить мощный БПЛА «Горлица» от концерна «Антонов», который относится к оперативно-тактическому уровню.

Кстати, еще в ноябре 2017-го года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что вскоре начнется разработка стратегических беспилотных летательных аппаратов, способных мониторить ситуацию на всей территории России.

«Как только мы отработаем оперативный и оперативно-тактический уровень, следующим шагом будут беспилотные летательные аппараты стратегического уровня. Мы должны понимать не только то, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах», — заявил Турчинов на брифинге 8 ноября 2017-го года.

И вот на VI Международной научно-практической конференции в Киеве директор программы беспилотных авиационных комплексов государственного предприятия «Антонов» Николай Воробьев заявил, что «Антонов» в кооперации с другими предприятиями занимается созданием стратегического ударного беспилотника наподобие американского MQ-9 «Reaper», по стандартам НАТО.

По его словам, кроме БПЛА «Горлица», который создается в Украине, предприятие взялось за реализацию техзадания Министерства обороны по созданию стратегического ударного беспилотного летательного комплекса со взлетной массой в 6 тонн.

«Это очень серьезный комплекс, одной Украине он не под силу. В варианте военно-технического сотрудничества с иностранными заказчиками, при наличии портфеля заказов — это возможно. В этом направлении мы сегодня и работаем вместе с «Укрспецэкспортом». Очень важно то, что этот комплекс создается по НАТОвским стандартам STANAG4671 и сможет летать в гражданском воздушном пространстве», — сказал Воробьев.

Конечно, как и все новейшие разработки, данный проект покрыт пологом секретности. Пока о нем известно, что украинская сторона в лице ГП «Антонов» будет отвечать за создание платформы и двигателей, а за поставку части оборудования ответственен иностранный партнер, с которым этот вопрос уже согласован.

Также известно, что расчетная полезная нагрузка нового ударного дрона составляет 1,4 тонны. Также разработчики сообщили о предусмотренной возможности оснащения комплекса противотанковым и ракетно-бомбовым вооружением. А расчетная высота полета в 12,2 км и продолжительность полета в 24 часа должны лишить вражеские ПВО спокойного сна.

Чтобы иметь больше представления о новейшей украинской разработке, давайте рассмотрим ее прототип — американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 «Reaper», который был разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования Соединенными Штатами и их военными союзниками, прежде всего Великобританией.

Первый полет MQ-9 «Reaper» состоялся 2 февраля 2001-го года, и уже тогда стало понятно, что этот проект значительно опередил свое время. Да что там говорить — подобные беспилотники до сих пор считаются технологией будущего, хотя прошло уже больше 17 лет.

Как и большинство подобных проектов, он также является в определенной степени засекреченным, поэтому известны лишь общие характеристики:

Потолок: 15 км

Автономность: 16-28 ч

Дальность: 5920 км

Вес топлива: 1300 кг

Длина: 11 метров

Грузоподъемность: 1700 кг

Вес: 2223 кг (пустой); 4760 кг (максимальный)

Размах крыла: 20 м

Максимальная скорость: 400 км/ч

Крейсерская скорость: 160 км/ч

Известно, что США используют эти разведывательно-ударные беспилотники для патрулирования границы с Мексикой, а также для спецопераций в различных регионах планеты. В частности, доподлинно известно об уничтожении с помощью MQ-9 «Reaper» группы талибов в Афганистане в декабре 2007-го года. Также в СМИ были сообщения об использовании их против пиратов в Индийском океане.

Ну и отдельным пунктом стоят успешные спецоперации по уничтожению лидеров «Аль-Каиды»: третий человек в руководстве этой террористической организации Мустафа Абу Язид, известный также как Шейх аль-Масри, один из руководителей йеменского крыла «Аль-Каиды» Фахд аль-Куса и один из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене Абдаллах аль-Санаани были ликвидированы в разное время именно с помощью MQ-9 «Reaper».

Что касается боевых потерь, то пока известно лишь про один сбитый беспилотник этой серии. Это произошло 1 октября 2017-го года в Йемене, во время интервенции Саудовской Аравии с союзниками этой страны для подавления хуситского восстания (США и Великобритания тогда поддержали интервентов).

По последним данным, по состоянию на сегодня на вооружении армий мира находятся 111 дронов MQ-9 «Reaper», 98 из которых — в армии США (6 — в Италии, 4 — в Турции и 3 — в Великобритании). Стоимость одного такого дрона для армии США составляет около 11,6 млн долларов, а экспортная стоимость по состоянию на 2009-й год составила 31,5 млн долларов.

То есть, если Украине действительно удастся наладить производство ударных беспилотников такого типа, то кроме укрепления собственной обороноспособности мы получим еще одну статью валютных поступлений в государственный бюджет.

Здесь стоит отметить, что мировое производство ударных беспилотников является достаточно «закрытым клубом» и, по сути, монополизировано США и Израилем. В других странах они производятся либо при американском, либо при израильском участии.

Итак, если Украина сумеет развить успех в этом направлении, то имеет все основания не только для того, чтобы выиграть войну с Россией, но и занять престижную и весьма востребованную нишу на мировом рынке.

Кстати, Россия ничем подобным похвастаться не может: имеющийся у нее парк БПЛА безнадежно устарел, а новые модели являются ничем иным, как попытками реанимировать советское наследие 1970-1980-х годов. Да и то — с использованием американских и израильских комплектующих, как то неоднократно сбиваемый на Донбассе беспилотник «Орлан».





Источник