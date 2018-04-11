Угроза удара по Сирии: мировые биржи «занервничали»

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

Бряцанье оружием к добру не приводит

Мировая экономика приготовилась к возможной военной атаке США на Сирию. Президент США Дональд Трамп заявил о том, рассматривает несколько вариантов военных действий в Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в сирийском городе Дума.

The New York Times сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что удар должен быть более решительным, чем прошлогодний удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. По информации издания, в Белом доме не исключают нанесение ракетных ударов по нескольким целям. При этом действия США могут не ограничиться одним днем.

Ранее организация «Белые каски» сообщила, что 7 апреля в сирийском городе Дума произошла химическая атака с использованием хлора и нервно-паралитического агента. Ее жертвами стали предположительно 70 человек. 48 часов, которые президент США взял на размышление по поводу ответа на предполагаемую химическую атаку, истекают 11 апреля вечером по киевскому времени. С большой долей вероятности, речь идет об обстреле ключевых объектов инфраструктуры сирийских правительственных войск крылатыми ракетами Tomahawk, носителями которых выступают уже находящийся в Средиземном море эсминец USS Donald Cook и идущий туда USS Porter.

Ситуация обостряется угрозой возможного военного конфликта США и РФ. В частности, посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что американские ракеты будут сбиваться в случае нанесения ударов по Сирии. Кроме того, будут наноситься ответные удары по местам запуска, заявил Засыпкин в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Манар», передают РИА Новости.

О серьезности ситуации свидетельствует уведомление для авиакомпаний Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) о возможном ракетном ударе по Сирии и связанных с этим рисках для полетов в Восточном Средиземноморье.

«Из-за возможного авиаудара по Сирии ракетами «воздух-земля» или крылатыми ракетами в пределах 72 часов и возможности периодического нарушения работы оборудования радионавигации, необходимо уделить должное внимание планированию полетов в Восточном Средиземноморье», — сообщило агентство.

Биржевые индексы скачут вверх-вниз

На угрозу ударов по Сирии первыми отреагировали мировые фондовые биржи. Торги сегодня проходят с небольшим снижением, тогда как 10 апреля фондовые индексы США добились максимального дневного прироста за месяц в ожидании данных по инфляции и денежно-кредитной политике США.

Индексы американских фондовых бирж (Dow Jones, NASDAQ) за день выросли на 1,7-2,2%, фондовый индекс Великобритании FTSE вырос на 1%, фондовый индекс Японии Nikkei — на 0,1%. Европейский индекс Stoxx Europe 600, который рос на протяжении двух предыдущих дней, сегодня опустился на 0,3%. Фондовый индекс Франции САС 40 упал на 0,1%, российский РТС — на 0,19%.

Динамика на азиатских рынках акций была неоднородной. Фьючерсы указывают на то, что индекс S&P 500 опустится в начале торгов на 0,5%. Вчера он набрал 1,7%.

Таким образом, фондовые индексы мира показывают волатильность, реагируя не только на обострение ситуации в Сирии, но и на торговую войну США и Китая, выступление в Конгрессе США владельца Facebook Марка Цукерберга, статистические данные американской экономики.

Нефть дорожает, доллар немного упал

Разновекторную направленность показывают и мировые котировки на нефть. Во вторник они выросли на максимальную величину за 16 месяцев, подорожав на 3%, однако уже в среду на азиатских рынках нефть марки Brent подешевела на 0,3% — до 70,79 доллара за баррель. Что касается валютного рынка, то курс доллара постепенно снижается по отношению к основным мировым валютам, торгуясь по курсу к евро 1,235. По данным аналитиков, это связано с тем, что инвесторы вновь готовы приобретать «рисковые» активы на фоне ослабления опасений торговой войны между США и Китаем.

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Таким образом, мировые биржи пока слабо верят в возможность ракетного удара США по Сирии и усиление военного противостояния между Россией и Америкой. Однако волатильность котировок свидетельствуют о том, что инвесторы сильно нервничают, поэтому как активно продают, так и скупают акции, валюту и сырьевые товары. На фондовых и валютных рынках активизировались спекулянты, готовые проводить рисковые операции в условиях международного политического обострения.





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