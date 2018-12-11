Уволенной красноярской чиновнице нашли аналогичное место в Московской области — «Лаборатория новостей — Красноярск»

11 декабря 15:04

Экс-глава управления культуры Красноярска Наталья Малащук возглавила аналогичное ведомство в Солнечногорском районе Московской области. Информацию об этом Newslab.ru подтвердили в администрации района.

Свой пост в красноярской мэрии, который она занимала 10 лет, Малащук покинула в феврале 2018 года, не объясняя причин. А в начале марта возглавила красноярскую общеобразовательную школу № 22 на ул. Тельмана, 29а.

Кресло директора, как рассказали в учебном заведении, Малащук оставила еще в середине ноября. А 20 ноября 2018 года ее назначили на пост главы культурного управления Солнечногорского района.

Примечательно, что заместителем его главы является еще один красноярец — скандально известный бывший заместитель руководителя управления архитектуры Алексей Аксютенко, которого краевое управление ФАС требовало дисквалифицировать за нарушение закона о конкуренции.

Предыстория: Уволенная чиновница красноярской мэрии стала директором школы

«Сегодня последний рабочий день»: Наталья Малащук покидает мэрию Красноярска.

Руководитель управления культуры администрации Солнечногорского муниципального района Московской области





































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