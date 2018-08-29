«Ты мерзавец!» Украинские политики устроили потасовку в прямом эфире

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Ситуация на Украине. Август 2018 (356)

11:2229.08.2018

(обновлено: 15:24 29.08.2018)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Инна Богословская и экс-министр транспорта и связи, бывший губернатор Запорожской области Евгений Червоненко устроили драку в прямом эфире телеканала «112 Украина».

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Во время спора Богословская сказала, что не разговаривает на «базарном языке», на что Червоненко ответил, что разговаривает, «когда приходит за деньгами».

Бывший депутат закричала: «За какими деньгами?» и попыталась ударить оппонента по лицу, но тот подставил плечо и ушел от удара. Затем их разняли ведущие.

После этого Богословская и Червоненко обменялись оскорблениями: «Ты мерзавец!» — «Сама ты мерзавка!»





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