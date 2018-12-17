Турчинов назвал Лаврова «сивым мерином». Новости политики — Деловая столица

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал бредом заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о наступлении украинских ВСУ на российские силы

Об этом Турчинов написал в Twitter, передает «ДС».

«Раскрытое» главой российского МИД, «запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ», как и другие его пассажи, вроде, «нацистского» и «неонацистского режима» и т.п., можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: «Бред сивой кобылы!», простите — «сивого мерина», — отметил секретарь СНБО.

Напомним, Лавров заявил, что президент Петр Порошенко якобы планирует вооруженную провокацию на административной границе с оккупированным Крымом.

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