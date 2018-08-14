«Тряхнем стариной»: Украинский консул, уволенный за антисемитизм, грозится стать президентом

Василий Марушинец, уволенный с поста консула Украины в Гамбурге, решил участвовать в президентских выборах

Об этом дипломат, допустивший антисемитские высказывания, написал в Facebook, передает «ДС».

В сообщении говорится, что Марушинец на встрече со своим другом Дмитрием Нагорным пришел к выводу, что находящуюся в опасности независимость Украины необходимо спасать.

«Решили таки «тряхнуть стариной» и спасать государство и народ — уже буквально, а не болтовней или флэш-мобами. Конечно, обсудили вопрос президентской программы, так как неровен час, как говорится. Конечно же, если будет принято такое решение и если это решение поддержит наш великий украинский народ, на алтарь Великой Победы которого положил всю свою сознательную жизнь. Пока что, дорогие друзья, я в глубоких раздумьях, стесняюсь своей бедности, потому что не имею 2,5 млн грн для регистрации в порядке самовыдвижения — не наворовал, ne nakraw. Разве что скинуться сообща», — написал он.

Как сообщала «ДС», в Министерстве иностранных дел открыли дисциплинарное производство в отношении консула Марущинца из-за информации об антисемитских высказываниях и разжигании межнациональной вражды на его закрытой странице в Facebook.

Позднее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сказала, что Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства.

Позднее Министерство иностранных дел Украины отозвало консула в Гамбурге Василия Марущинца.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в свою очередь назвал украинского консула «негодяем».

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