Торговая война или «ссора родственников»: прогнется ли Китай под давлением США и как от этого выиграет Украина — NewsONE



Фото: Alex Brandon/AP

Лидеры США и Китая приблизились к перемирию. На саммите «Большой двадцатки» в Аргентине Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились оставить торговые пошлины на уровне 2018 года. Китай должен за 90 дней сформулировать что-то, что устроит Трампа, ну или же возобновить затяжную торговую войну. Отсчет этих трех месяцев начнется 1 декабря, а не 1 января, как заявляли ранее.

Достигнут ли страны соглашения, и какое влияние на Украину окажет прекращение торговой войны?

Зачем странам нужна торговая война

Штатам пришлось признать, что Китай представляет угрозу их экономике. ВВП Китая еще два десятка лет назад был в 10 раз меньше, чем ВВП США. А теперь Поднебесная стремительно догоняет Америку. Эксперты называют Китай будущей сильнейшей экономикой мира, а вот геополитическое могущество США остается под вопросом.

Также американцев возмущает, что уже много лет Китай не соблюдает права интеллектуальной собственности. У предыдущих администраций были другие стратегии, которые в этом вопросе ничего не дали. Поэтому Трамп решил решить проблему наскоком.

“У лидеров этих стран есть обоюдная неудовлетворенность состоянием вещей. Присутствует торговый, экспортный, импортный дисбаланс, политика протекционизма, угнетение одной отраслью другой. Мы постоянно слышим о торговых противоречиях. Американцы говорят, что количество китайских товаров, услуг на их рынках слишком большое. Так что цель торговой войны – поиск компромисса для изменения порядка вещей. Если дошли до этого, значит, ситуацию нельзя было уладить другим путем”, — считает политолог-международник Владимир Кушниренко.

Дональд Трамп сделал удар в торговой войне, когда ввел пошлины на импорт товаров из Поднебесной на 50 миллиардов долларов. Логика Трампа проста — он не хочет, чтобы в экономическом отношении его будущий «потенциальный противник» рос. Китайцы назвали шаг абсурдным и нечестным и обещали ответить пошлинами на американские автомобили, самолеты и соевые продукты.

При этом Трамп ведет торговые войны и с Евросоюзом: он обложил высокими пошлинами ввоз стали и алюминия в свою страну. Европа в ответ ввела пошлины на американский апельсиновый сок, джинсы, бурбон и мотоциклы.

Китай сделал следующий ход в этой партии. Он снизил пошлины на импорт товаров из европейских стан, ударив по американской экономике и в то же время усилив сотрудничество с европейскими рынками. В США же показали мощь иначе. Трамп стал “трясти оружием”, увеличив оборонный бюджет США до 716 миллиардов долларов. Это примерно равно бюджету Пентагона.

Пока прогресса в цели, для которой велась эта война, нет. По итогам первого раунда, который закончился этим временным перемирием, проиграли все.

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О чем договорились на саммите

Китай экспортирует в США больше, чем импортирует оттуда. Соответственно, высокие пошлины — серьезный удар по экономике страны. Трамп добился своего. После введения санкций США рост экономики Китая замедлился и стал таким, каким был в 2009 году.

Китаю ничего не оставалось делать, как уступить. Штаты смогут найти другие страны с дешевой рабочей силой, где можно организовать производство, например, в той же Юго-Восточной Азии. А вот КНР сложно найти такой сильный рынок для экспорта. Кроме того, промышленный кризис в Китае чреват увольнением миллионов граждан, что является огромным риском для экономики.

Но Америка тоже много потеряла. Экономисты из Bank of America Merrill Lynch считают, что война, затеянная Трампом, вредит ему самому. По их словам, из-за действий президента происходит подрыв экономической уверенности, и экономика Штатов приближается к упадку. Торговые войны ударили по производителям сои из США и некоторым другим компаниям.

На саммите стороны решили сократить ущерб. Трамп согласился оставить прежние пошлины на китайские товары на уровне 10% и не повышать их до 25%.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о поддержке американских фермеров. Этот шаг выгоден обеим странам, ведь почти все, что производят китайские фермеры, уходит на внутренний рынок страны. При огромном количестве населения страна закупает много товара за границей. И для Америки выгодны эти закупки. Именно фермеры больше всего пострадали с начала торговой войны, и страны этой договоренностью снижают совместный ущерб.

Пока неизвестно, отменит ли Китай введение пошлин на американские автомобили. Ведь пошлины были для Поднебесной принципиальными. Стране нужно развивать свою автомобильную промышленность. Если их все-таки отменят, это будет серьезный шаг навстречу США.

По претензии США к Китаю о воровстве интеллектуальной собственности пока ничего не ясно. Лидеры согласились просто обсудить эту проблему. Но многие аналитики считают, что Китай не согласится изменить свою практику.

Трамп в своем Twitter снова начал угрожать КНР последствиями, которые могут быть, если Китай не пойдет на уступки. И все же, к новому конфликту это не привело.

Первые последствия от временного перемирия уже есть: компания Unipec до марта планирует возобновить поставки в Китай американской нефти.

Дипломатический скандал

Сегодня стало известно, что 1 декабря в Канаде по запросу Штатов арестовали важную китайскую персону. Это главный финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Уже завтра ее будут судить в Америке.

Дело в том, что американское министерство юстиции расследует ее нарушение санкций против Ирана. Интересно, что Трамп нанес удар этой китайской компании еще несколько месяцев назад, подписав законопроект, который запрещает правительству пользоваться Huawei якобы из-за неполадок с безопасностью. У американского лидера есть подозрения, что китайцы при помощи своего оборудования шпионят.

В американских СМИ также была информация о том, что Трамп давит на своих союзников, таких, как Германия, Япония и Италия, вынуждая их отказаться от Huawei. Больше всего обращались к странам, где есть американское военное присутствие. Трамп даже якобы пытался купить это решение, предлагая финансовую помощь странам, которые откажутся от оборудования компании.

Посольство КНР в Канаде на это отреагировало жестко. Китайские представители утверждают, что Ванчжоу не нарушила никаких американских и канадских законов, а задержание назвали нарушением прав человека. Также потребовали немедленно освободить финансового директора.

Неизвестно, знал ли Трамп об аресте, когда приходил к соглашению с китайским лидером. Эксперты считают, что он мог быть не осведомлен об этом. Зная о ситуации с Ванчжоу, он бы не рисковал выглядеть двуличным. Он ценит свою репутацию перед мировыми лидерами. Эксперты указывают на то, что это могло быть выгодно врагам Трампа. Во внутренней политике страны есть противоречия, многие ожидают краха Трампа и добиваются смены власти. Так что это может быть не просто совпадение, и перемирие может оказаться под угрозой.

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В перемирие многие не верят

Сначала бизнес позитивно воспринял потепление в отношениях между лидерами. На рынках царила эйфория. Но затем инвесторы дали другие оценки. Они прогнозируют, что через три месяца все будет так же, как и сейчас. Только из-за экономических неудобств китайское правительство на уступки все-таки не пойдет.

Все дело в том, что Китай и США стали распространять совсем разную информацию о перемирии. Например, Трамп уже активно рассказывает о том, что китайцы пообещали сократить, и в будущем полностью отменить пошлины на ввоз американских автомобилей. Но на самом деле конкретных договоренностей об этом нет.

Кроме того, временным главным ответственным по достижению соглашения с Китаем на все эти три месяца Трамп назначил Роберта Лайтхайзера, которого знают как жесткого критика Китая. Это может негативно отразится на шансах принятия компромисса.

Не нравятся экспертам ни резкие слова Трампа, которые последовали за позитивным совместным решением, ни заявления Китая о том, что путь к компромиссу будет длительным.

Компания Foxconn Technology Group — крупнейший сборщик iPhone. Она непосредственно сотрудничает с Америкой. Ее председатель Терри Гоу на саммите в Китае заявил, что это перемирие ничего не меняет, а торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может продолжаться от пяти до десяти лет.

Он считает, что конкуренция между странами приведет к поляризации мира. Глобальная цепочка поставок станет более гибкой, а от всего конфликта выиграют только Мексика и Вьетнам.

Этот пессимизм привел к тому, что американские биржевые индексы Dow Jones и NASDAQ упали.

Как изменится политика игроков

Владимир Кушниренко считает, что временное перемирие — это не победа США.

«Разговоры о примирении не значат победу Трампа. Просто китайцы посчитали, что для их экономики более выгодно пойти на уступки. Две суверенных страны смогли прийти к решению, которое минимально их ослабляет.

Кроме того, медийный поход на уступки не соответствует экономическому. В СМИ все можно осветить совсем по-разному. Twitter Трампа — это тоже не официальное коммюнике, и делать выводы из его заявлений в соцсети нельзя. Что будет дальше — увидим по истечению трех месяцев. Пока что-то прогнозировать рано”.

Можно спрогнозировать, что уступки Китая не изменят политику Трампа, а просто ее отсрочат. Китайские эксперты считают, что в интересах Трампа продолжить торговую войну, ведь Поднебесная — это главный конкурент Штатов. С другой стороны, если будут достигнуты соглашения, это будет позитивно для имиджа американского лидера, к чему он стремится.

Скорее всего, как бы ни сложилось с торговой войной, Китай будет искать новые экономические модели роста. Главный упор он делает на так называемую “дипломатию долговой ловушки”. Суть в том, что КНР дает большие кредиты другим странам, заведомо понимая, что они не смогут их погасить. Менее богатым странам дают деньги на строительство инфраструктуры, делая их потом зависимыми. Должнику приходится идти на уступки кредитору.

К примеру, Китай выдал такой кредит Шри-Ланке на порт в городе Хамбантота. Поскольку государство не могло платить по долгам, порт передали в 99-летнюю аренду китайской компании. Такие кредиты используют и в странах Азии, Африки и даже Европы. Несмотря на изначальную убыточность многих проектов, в перспективе они могут принести Китаю значительные дивиденды.

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Последствия для Украины

“А что Украина? В двадцатке самых развитых стран мира ее нету, — подчеркивает Владимир Кушниренко. — Чтобы определить, как Украину это затрагивает, надо поднять весь комплекс связей с США и Китаем. Выгодно или не выгодно — вопрос неоднозначный. У нас в стране и без того сложная экономическая и политическая ситуация. Примирение США и Китая может быть выгодно одним сторонам в украинском бизнесе и невыгодно другим”.

Некоторые аналитики считают, что Украине скорее выгодна торговая война. Когда для европейских стран дорожает производство товаров в Китае. Часть европейских компаний начинают размышлять о том, чтобы перенести свои производства поближе. Например — в Украину, где относительно дешевая рабочая сила.

Экономист Олег Устенко считает, что, в случае продолжения торговой войны, свое производство может переориентировать на наш рынок и сам Китай. По его словам, через нас возможна и торговля с европейскими странами благодаря соглашению о зоне свободной торговли с ЕС.

“Некоторую продукцию можно будет продавать без пошлин. Это будет выгодно и украинской экономике — в страну придут евро и китайские инвестиции. Также это означает перспективы для свободной торговли с Китаем. С другой стороны, есть риск, что все рабочие места на созданных в Украине китайских предприятиях будут заняты китайцами”.

Другие эксперты говорят, что даже временный компромисс между двумя глобальными экономиками — это безусловный плюс, и не только для Украины, но и для всех стран мира. Они предполагают возможный рост цен на наши основные статьи экспорта — металлургию и агропродукцию. Улучшение мировой экономики приведет к росту количества заказов, а наша страна сможет получить значительную прибыль. Если следующий год будет достаточно стабилен, в мире возрастет деловая активность. Экономика Европы вздохнет с облегчением, что выгодно для Украины, ведь это наш главный партнер.

“Если Китай примирится с США, и не будет сокращать поставки автомобилей, то, гипотетически, из-под удара выйдут наши поставки железной руды в Китай. Хотя нужно понимать, что масштабы наших поставок в КНР не так и велики”, — говорит экономист и политолог Александр Охрименко.

Он также развеял опасения, что торговая война сблизит Китай и Россию.

“Товарооборот Китая — это, в основном, США и Евросоюз. Товарооборот США -Евросоюз и Китай. Здесь нет России. Она не играет существенной роли, ее объем в их экономиках маленький. Китай рассматривает Россию как сырьевой придаток и не более. Да, в мире есть трения между Китаем, Евросоюзом, США. Они ругаются, как любые родственники. Скандалят, вводят пошлины. Но они будут и дальше торговать — они не враги”.

Приостановка торговой войны — это ряд как позитивных, так и негативных последствий для Украины. Учитывая, что от смягчения двухсторонних отношений мировая экономика вздохнет с облегчением, мы, скорее выигрываем от дружбы Трампа и Си Цзиньпина. Правда, не факт, что реальные соглашения все-таки будут достигнуты.

Анна Пешкова







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