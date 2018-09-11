Техногенная авария: Обнародованы спутниковые фото «Крымского титана»

Министерство по делам временно оккупированных территорий опубликовало спутниковые снимки «Крымского титана», которые свидетельствуют о техногенной аварии

В пресс-службе ведомства также отметили, что если сравнивать снимки от 11.07.2018 и от 09.09.2018, то видно, что в указанный период на предприятии ремонтировали крышу, передает «ДС».

Эксперты сделали вывод, что руководство завода занималось ликвидаций последствий какой-то аварии, которая могла быть спровоцирована «нарушением технологического цикла».

Больше о катастрофе на заводе «Крымский титан» в оккупированном Армянске читайте здесь.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник