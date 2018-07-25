Террорист номер два. Кто выиграет от «террористической» карьеры Гриценко в России

То, что российский Следком пачками заводит уголовные дела на украинских политиков, стало уже привычным и даже немного банальным

Фото: facebook.com/Анатолий Гриценко

Однако особое внимание путинских следователей к персоне кандидата в президенты Анатолия Гриценко не может не вызвать живого человеческого любопытства.

Дело в том, что Анатолий Степанович с легкой руки Следкома стал в России уже дважды террористом. Причем в обратной хронологической последовательности. Сначала россияне завели на него дело за якобы призыв взрывать автомобили в Москве и Таганроге, озвученный 2 июля 2017 г., а буквально на днях отыскали новый эпизод «террористической биографии» украинского политика. Гриценко якобы 16 июля 2014-го публично призывал подрывать в России железнодорожные поезда.

Видимо, Следственный комитет соседней страны недостаточно внимательно мониторит украинские СМИ, раз заметили такой вопиющий факт пропаганды терроризма только через четыре года.

Как бы то ни было, а после проведения всех необходимых юридических процедур в виде портретной и лингвистической экспертиз (ведь могут, когда хотят, понимать украинский язык) два дела объединили в одно и заочно предъявили украинскому политику обвинение.

Какую цель преследовал российский Следком, заводя очередное дело на Гриценко, для нас по большому счету не слишком важно. То ли Следком в режиме конвейера и в рамках гибридной войны отштамповал очередное дело, не важно в отношении кого из украинских политиков, то ли имеет место некий тонкий политический расчет, связанный с баллотированием «первого непроходного» в президенты. В любом случае обвинение Следкома стало для Гриценко неплохой пиар-акцией, и Анатолий Степанович даже не скрывал своей радости по случаю такого неожиданно приятного информационного повода.

Кандидат в президенты тут же перепостил пресс-релиз российского Следкома себе в «Фейсбук», снабдив комментарием от себя лично с общим посылом: яй да Гриценко, ай да сукин сын, какой он молодец, раз путинская власть его официально считает террористом. Правда, Анатолий Степанович и тут не удержался, чтобы немножко не приврать, сказав, что это «первое уголовное дело за всю мою жизнь». Но мы-то прекрасно помним, что дело уже второе, хоть и объединено с первым, и в 2017-м о существовании первого дела Следкома против Гриценко было прекрасно известно и в Украине.

Но не будем придираться к Гриценко за эту маленькую манипуляцию. Ему сейчас необходимо выжать максимум из неожиданного российского подарка, сделанного к тому же в период относительной политической тишины. И даже то, что Гриценко все равно будет для россиян политическим террористом номер два после Арсения Яценюка, чье «участие» в чеченской и приднестровской войнах в самом нежном возрасте крайне сложно перебить, не должно смущать Анатолия Степановича, поскольку Арсений Петрович уже давно несколько удалился от активной политической борьбы. Так что в ближайшие дни Гриценко сделает все от себя возможное, чтобы СМИ обсасывали его «терроризм на территории России» как можно дольше и тщательнее.

Но не только Гриценко получит от этого уголовного дела свои медийные дивиденды. Облачение одного из раскрученных кандидатов в украинские президенты в виртуальные террористические одежды принесет свой небольшой гешефт и для Кремля. Что, к слову, не вполне очевидно. С точки зрения рядового украинца, Кремль должен четко определиться со «своим» кандидатом в президенты и активно того поддерживать, как это было в свое время, к примеру, с Виктором Януковичем. Исходя из такой логики, подыгрывание Гриценко уголовным делом выглядит несколько странным. Анатолий Степанович на главного скрытого агента Москвы в украинской политике как-то не тянет. На эту роль больше подходит Юлия Тимошенко, у которой и шансов на президентство побольше, и своя (не самая плохая) история отношений с Путиным имеется в бэкграунде. Не зря ведь экс-соратница Януковича Анна Герман не жалеет в телеэфирах комплиментов для Юлии Владимировны, встраивая те в откровенно кремлевские месседжи.

Однако, подыгрывая Гриценко, российский Следком портит игру в том числе и Тимошенко, оттягивая ее потенциальные голоса в пользу свежеобвиненного террориста-русофоба.

На самом же деле у Кремля в условиях гибридной войны с Украиной единого своего кандидата в президенты быть уже не может. Откровенно пророссийские экс-«регионалы» вроде Юрия Бойко, Александра Вилкула, Михаила Добкина и им подобных шансов на победу не имеют. Путин сам оторвал от Украины наиболее пророссийские куски электората из Крыма и Донбасса. Что же касается всех остальных, то никто из возможных победителей выборов не сможет вести откровенно пророссийскую политику как минимум из страха перед украинским гражданским обществом и американским посольством.

Поэтому сейчас для Кремля главное: во-первых, чтобы не победил Петр Порошенко, который давно стал для россиян недоговороспособен, а во-вторых, чтобы избирательная кампания в Украине была максимально грязной, с насколько это возможным обострением политической борьбы на грани треша и хаоса. Так что по состоянию на сейчас подыграть Гриценко, обострив его конкуренцию с главными претендентами на президентство Порошенко и Тимошенко вполне в российских интересах. Тем более что, по информации источников «ДС», рейтинги Анатолия Степановича в последние месяцы обнаруживают тенденцию к снижению и российское уголовное дело может их немного оживить.

Вот только слишком сильно радоваться таким подаркам от страны-агрессора Гриценко все же не стоит. Не ровен час, те решат, что одного обвинения в терроризме для поддержания «первого непроходного» в нужном россиянам боевом тонусе недостаточно, и решат действовать чуть радикальнее. Организуют, например, попытку покушения или похищения. Убить, конечно, не убьют, но телесные повреждения средней тяжести вполне могут организовать. Так сказать, для придания образу террориста-русофоба большего ореола романтизма.





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