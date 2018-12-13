«Теплыми кредитами» обогрели уже 500 тыс. украинских семей — Экономика. Экономические новости Украины и Мира. Финансовые новости — Depo.ua

Правительство за четыре года помогло более чем 500 тысячам украинских семей стать энергоэффективными
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter, информирует Depo.ua.
«Энергоэффективные домохозяйства платят за коммунальные услуги гораздо меньше. Благодаря утепленным жилищем, энергосберегающим котлам. Правительство за 4 года действия программы «Теплые кредиты» помогло более чем 500 тысячам украинских семей стать энергоэффективными», — заявил глава правительства.
Он добавил, что в Госбюджете-2019 заложили рекордных 2 млрд грн на энергоэффективность.
Гройсман обещает, что помощью от правительства смогут воспользоваться еще больше украинцев, чтобы утеплить свои дома и в результате меньше платить за отопление.
Напомним, 6 августа стало известно, что в течение первого полугодия этого года на «теплые кредиты» из государственного бюджета было выдано свыше 842 млн гривен населению и ОСМД.