«Тень» уменьшается»: Гройсман описал успехи экономики Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины показала рост +3,8% во втором квартале 2018 года. В частности, экспорт украинских товаров вырос на 12,4%.

Такие данные он опубликовал на своей странице в Twitter. Премьер также отметил, что уровень теневой экономики страны уменьшился.

«Украинская экономика растет +3,8% во II квартале 2018 года. Экспорт украинских товаров вырос на 12,4%. Уровень теневой экономики страны уменьшается — до 31,9%», — сказано в сообщении.

По словам премьера, стране необходимо оперативно решать те проблемы и вызовы, которые препятствуют росту национальной экономики.

«Очень важно, чтобы экономика Украины росла, чтобы никто не смог своими популистскими действиями остановить этот рост… Сейчас начинается очередной этап выборов и президента, и парламента. Надеюсь, что у большинства украинских политиков желание победы не затмит реальное положение дел и все будут работать на то, чтобы Украина стала сильной», — сказал он во время заседания правительства, передает «Интерфакс-Украина».

«Задание власти и на местах, и в центре — снять любые ограничения, чтобы любая инвестиция, которая идёт в Украину, была успешной», — подчеркнул Гройсман.

Країна входить в політичний етап виборів. Сподіваюсь, у більшості українських політиків жага до політичного виграшу не затьмарить реальність. Ми маємо всі разом працювати на те, щоб Україна стала сильнішою.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 октября 2018 г.

Владимир Гройсман

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко развенчал обещания политиков о «дешевом» газе для населения. Он подчеркнул, что не допустит сдачи суверенитета страны.

Газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать и население, и предприятия-поставщики коммунальных услуг. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 19 октября.

В свою очередь Гройсман пояснил, что такое решение необходимо было принять из-за угрозы дефолта в стране.





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