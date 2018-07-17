Телеканал «Эспрессо» назвал Путина президентом Украины (ФОТО)

Украинский телеканал «Эспрессо» по ошибке назвал Владимира Путина «президентом Украины»

Ошибку допустили в анонсе новости о встрече Путина и президента США Дональда Трампа, который вышел в Twitter, передает «ДС»

«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — говорится в анонсе.

Как сообщала «ДС», вчера, 16 июля, в Хельсинки прошла встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Лидеры двух стран более двух часов обсуждали политические вопросы, после чего дали совместную пресс-конференцию.

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