Тарута представил руководителя Киевской организации партии «Основа» Владимира Колота

Руководителем Киевской организации партии «Основа» назначен Владимир Колот

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава партии Сергей Тарута, информирует «ДС».

«Для партии, которая претендует на победу на следующих выборах, руководитель столичной организации — это потенциальный руководитель городского совета, это управленец, который должен будет вывести Киев в лидирующие позиции рейтингов среди европейских столиц по качеству жизни, по уровню развития инфраструктуры города. Который должен будет сформировать для этого квалифицированную команду, команду патриотов, команду людей дела. Мы считаем, что Владимир Колот — как раз такой человек», — сказал Тарута.

Говоря о Колоте, глава «Основы» отметил, что «он тоже не хотел заниматься политикой, но политика пришла к нему».

«Мы очень скрупулезно подходили к формированию столичного офиса, и особенно — к подбору его руководства. Потому что и объем работы здесь — очень большой. И ответственность тоже серьезная. Столичная организация — это как флагманский корабль. Она должна быть образцом для всех региональных представительств в плане эффективности и уровня организации работы», — добавил Тарута, подчеркнув, что «спроса с руководителя столичной парторганизации тоже больше».

В свою очередь Владимир Колот пообещал, что его команда сделает все для повышения уровня жизни в столице Украины.

«Я не привык много говорить. Предпочитаю — делать. Поэтому мои результаты, результаты работы столичной команды «Основы» будут заметны, понятны и приняты киевлянами. Мы — люди дела. Будем делать все, чтобы жители европейских столиц завидовали тому, как организована жизнь, работа, окружающая среда, и как устроен быт большинства жителей столицы Украины», — сказал он.

«Много говорить не умею и не люблю, но надеюсь что наш партийный орган покажет результат и киевляне это оценят», — заключил Колот.

Напомним, 22 сентября на съезде политической партии «Основа» главу партии, экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруту выдвинули кандидатом на пост президента Украины. Такое решение съезд «Основы» принял по итогам внутрипартийных праймериз.

Партия «Основа» была создана весной 2017 года.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник