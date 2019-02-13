Тайная «Нота»: Что за танк нового поколения может создать Украина — Деловая столица

Саудовская Аравия заинтересована в перспективной украинской разработке танка, история которого тянется со времен СССР

Танк «Нота», или же «Объект 477А1» может стать громким проектом украинского оборонпрома в последующие годы. С этой техники до сих пор не снят гриф секретности, несмотря на то, что неоднократно планировалось продемонстрировать образец танка на военных парадах ко Дню Независимости, даже еще до 2014-го года. По состоянию на сегодня известно про изготовление 10 образцов этой техники, которые хранятся на ХКБМ (Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова) и в России. Фотографии некоторых просачивались в Интернет. Как и отдельные детали разработки, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

В эфире программы «Линия обороны» эксперт по вопросам бронетехники компании «Science technology» Сергей Березуцкий, который в свое время принимал участие в разработке танка, рассказал, что Саудовская Аравия последние 10 лет интересуется этой бронемашиной. Логично, что именно сегодня, после выполнения тайского контракта по производству «Оплот-Т» на харьковском заводе им. Малышева (совместно с заводом работают два харьковских специализированных конструкторских бюро: КП ХКБМ им. Морозова и КП ХКБД), можно было бы взяться за новую разработку, даже несмотря на государственный заказ техники для ВСУ в виде 10 «Оплотов».

Что это за танк

Корни проекта «Нота» тянутся с первой половины восьмидесятых годов прошлого столетия. СССР, Холодная война и гонка вооружений на фоне мясорубки в Афганистане. Тогда советские танкостроительные предприятия занимались проработкой облика боевой машины нового поколения. Харьковское конструкторское бюро по машиностроению с 1984 года разрабатывало проект под названием «Объект 477». Его первоначальным наименованием было «Боксер», которое впоследствии заменили на «Молот». Впоследствии к цифрам в обозначении «477» добавилась буква «А».

Стабильная разработка танка «Молот», или же «477А», продолжалась до начала 90-х. Планировалось также собрать первую опытную партию бронемашин и провести государственные испытания. Но дальше был развал СССР, финансирование проекта прикрутили. Все имеющиеся «Молоты» отправились на хранение.

Уже через несколько лет после развала Советского Союза военные ведомства и оборонные предприятия Украины и России возобновили сотрудничество. Развитие харьковского проекта продолжилось. Имеющийся танк «Молот» планировалось доработать с использованием новых систем. Было изменено и обозначение бронемашины. Танк стал объектом «477А1» и получил имя «Нота». Работы продолжались, хотя объемы финансирования в сравнении с временами СССР были несопоставимы и очень ограничены.

Заказчиком нового проекта выступало минобороны России. Главным разработчиком было ХКБМ. Еще несколько предприятий привлекли к работам на правах поставщиков отдельных систем и комплектующих. Работы продолжались до начала 2000-х. В промежутке между 1998-м и 2001-м годами в Харькове были изготовлены несколько секретных прототипов «Ноты». Потом проект закрыли из-за отказа россиян его финансировать.

Но разработка бронемашины была действительно интересной. Корпус «Ноты» предлагалось строить по традиционной схеме, но с размещением всего экипажа под защитой бортов и крыши. Планировалась максимальная автоматизация процессов управления и подготовки к выстрелу. Лобовая часть корпуса имела приведенную толщину брони около 1 м. Борта были защищены комплексно, с использованием пяти различных средств. Использовалась как динамическая так и активная защита.

«Нота» оснащена пушкой в 152 мм. Как писал украинский военный эксперт Сергей Згурец, ее можно заменить на натовскую под новый боеприпас в 140 мм.

Танки семейства «477» предлагалось комплектовать двигателями мощностью 1500 к.с. На большинстве опытных образцов использовались дизельные моторы. Но среди них были и те, которые оснастили в рамках эксперимента газотурбинными.

Управлять «Нотой» должен экипаж из трех человек. В передней части корпуса располагался механик-водитель. В боевом отделении, рядом с автоматом заряжания, находились наводчик и командир. Все члены экипажа имели собственные люки в крыше корпуса и куполе башни, которые были оснащены смотровыми приборами.

Габариты «Ноты» — большие, как и в других танках семейства «477». Длина машины с пушкой вперед превышала 10,5 м, высота — около 2,5 м. Ширина ограничивалась требованиями железнодорожного транспорта. Масса бронемашины вплотную приблизилась к максимально допустимым 50 т. Из-за чрезмерного увеличения массы танка часть стальных деталей заменили титановыми.

Также в проекте «Нота» предлагался комплекс управления вооружением, который включал множество различных приборов. Это и прицелы с различными оптическими и тепловыми каналами, и развитый бортовой вычислитель, система спутниковой навигации, средства распознавания целей. Более того, в планах конструкторов ХКБМ было создание средств радиоуправления танком.

В чем сложности

Как писал Сергей Згурец, проект разработки танка надо восстановить, а также обновить бортовую технику с использованием современной элементной базы. Также 152-мм пушку заменить 140-мм зарубежной, натовской. Об этом уже было сказано.

Стоит напомнить, что со времен развала СССР в Украине существовали постоянные проблемы с изготовлением танковых стволов. После получения контракта на 49 боевых машин «Оплот», перед Украиной возникла проблема с производством гладкоствольных танковых пушек. Изготовление стволов у нас освоил «Краматорский завод тяжелого станкостроения».

С началом российской агрессии предприятие начало изготавливать стволы к минометам, а в прошлом году была представлена 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» с украинским нарезным стволом.

Важно, что в Краматорске изготовление идет на оборудовании собственного производства — специальном нарезном станке с цифровым программным управлением. На нем могут изготавливаться стволы калибром от 80 до 205 мм, пушки калибром 155-мм, а также стволы почти всех имеющихся на вооружении украинской армии артиллерийских систем — ствол к 152-мм пушке 2А36 системы «Гиацинт». Если речь идет о 140-мм пушке, то можно вспомнить украинскую разработку «Багира», которая все равно до сих пор является экспериментальной.

В свое время остановка проекта «Нота» стала инициативой именно россиян. Так или иначе, для продолжения разработки танка в том виде, в котором он планировался, необходимы российские комплектующие. Учитывая разрыв военно-технического сотрудничества с россиянами, проект танка «Нота» придется переделывать. Потому что нужны будут новые оптико-электронные системы, так же, как и электроника системы управления и другие вещи. Часть комплектующих, как например системы защиты, комплекс электронно-оптического противодействия от управляемого вооружения до стволов, в перспективе сможет обеспечить украинская промышленность. По электронике также возможно взаимодействие с польскими компаниями. Но на все это нужно время, деньги и проектирование переработки танка. Если же удастся привлечь финансирование Саудовской Аравии, как это было в случае с «Гром-2», то на выходе мы можем получить действительно перспективную разработку. Совсем не такую «мертвую», как танк «Ятаган» стандартов НАТО.





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