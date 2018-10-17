Студентов керченского колледжа расстрелял сторонник «Новороссии»

Владислав Росляков, которого подозревают в массовом убийстве студентов политехнического колледжа в оккупированной Керчи, поддерживал боевиков «Новороссии»

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он выкладывал агитационные материалы, пропагандирующие «антифашизм» и боевиков так называемой «Новороссии», передает «ДС».

Как сообщала «ДС», местные СМИ рассказали, что в керченском колледже пытались захватить заложников, в результате чего началась стрельба, а затем произошел взрыв.

Позднее стало известно, что подозреваемый застрелился — его тело найдено в колледже.

Больше о взрыве в колледже Керчи вы можете прочесть здесь.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник