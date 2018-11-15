Строители из Украины в Литве: «Это непросто, поломать привычную жизнь, но другого выбора не было»

Работа и любовь

Оксана и Константин Увины жили обычной украинской жизнью. В городе Полтава он работал каменщиком, а она – парикмахером. Сводить концы с концами супругам кое-как удавалось, особенно когда старшая дочь Елена вышла замуж и забота о ней легла на другие плечи.

Потом дочь ушла в декрет, счастью Оксаны и Константина не было предела! Появления нового родственника с нетерпением ждал и их младший сын, 11-летний Илья. Затем, как водится, была встреча из роддома, люльки, пеленки и погремушки. Новорожденный малыш стал всеобщим любимцем. Но вместе с новой радостью пришла проблема: денег стало не хватать, ведь Оксана и Константин теперь не только содержали сына, но и стали помогать внуку.

«Посудите сами: зарплата дочери уходит полностью на погашение коммунальных услуг, живут только на зарплату мужа», – делится Константин Увин.

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Куда ехать на заработки? Конечно, в Евросоюз! В этом смысле Константин и Оксана повторили судьбу миллионов своих соотечественников. Правда, решили не спешить, а сначала поискать надежную фирму. И не где-нибудь в Германии, а поближе, в Литве.

«С одной стороны, это Евросоюз. С другой стороны, тут многие говорят по-русски, очень удобно», – рассказывает Оксана Увина.

Пока суть да дело, парикмахер Оксана переучилась в Полтаве на шпаклевщицу. На поиск подходящей литовской фирмы ушло около года. Доверяли не столько интернету, сколько рассказам знакомых. А те присоветовали супругам Увиным попытать счастья в городе Шальчининкай.

«Я долго сомневался, не хотел ехать. Знаете, это непросто, поломать привычную жизнь. Но другого выбора не было», – говорит Константин.

Ради этого выбора 11-летнего сына пришлось оставить в семье старшей дочери. Теперь общаются только в мессенджерах, скучают. Но дело не только в разлуке с близкими. Сама поездка была для семьи прыжком в неизвестность, ведь трудовых мигрантов нередко «кидают» на европейских стройках. До этого Константину приходилось ездить на заработки в Россию. Там с деньгами не обманули, но первый год пришлось работать нелегально. Словом, везде свои сложности. Но Литва супругов пока не разочаровала.

«Как только мы приехали, с нами в первый же день заключили трудовой договор. Один экземпляр отдали нам, как положено, – рассказывает Константин. – Если считать в валюте, то в Полтаве мы получали зарплату примерно по 100 евро. А тут бывает на руки и 500, и 600, и больше».

Оксана тоже довольна, и не только работой: «отношение к людям гораздо лояльнее, как-то все проще, причем даже в общении с незнакомыми людьми. Люди добрее, приветливее».

Бытовые условия у супругов Увиных тоже вполне европейские. Фирма предоставила им двухместную комнату в общежитии. Оксане нравится, что есть стиральная машина, газовая плита, посуда, микроволновка, утюг. Жалеет, что не хватает времени посмотреть телевизор, потому что работы у них с мужем немало. Зато приятно, что директор фирмы для поездок в Вильнюс дает им машину.

Главный вопрос: «что дальше?». Будущим летом их трудовая виза заканчивается, но будет возможность оформить в Литве вид на жительство. Константин и Оксана надеются, что во время летних каникул смогут на три месяца забрать сына в Литву. Но как бы ни сложилась судьба, одно они знают точно: в родную Полтаву сейчас не собираются.

Другая сторона медали

Далеко не у всех приезжих строителей все складывается так же гладко, как у этой семьи. В Литве встречаются строительные фирмы-однодневки, где заявленную зарплату платят не полностью, а порой не платят вообще. Чтобы не стать жертвой обмана, нужно сначала навести справки о компании, в которой собираешься работать. Кроме того, при поступлении на работу нужно сразу требовать составления официального трудового договора, – предупреждают в Инспекции по труду Литвы.

«Если нелегальная работа, то потом человек лишается всех гарантий, и доказать, что он работал, невозможно, – говорит руководитель отдела Трудовой инспекции Ирина Янукявичене. – Причем если это гражданин Украины или другой страны, и он не понимает по-литовски, то трудовой договор ему должен быть предоставлен на том языке, который ему понятен».

Важно, что сайт литовской Инспекции по труду доступен еще и на русском языке, есть также документы на украинском. По словам Ирины Янукявичене, с проблемой невыплаты зарплаты в их ведомство обращаются более шести тысяч человек в год. Отдельной статистики по мигрантам нет, так что эта цифра – общая. Помочь удается примерно 40 процентам обратившихся. Причем можно прийти в инспекцию и просто получить консультацию.

К трудовым мигрантам некоторые относятся с опаской. Ведь та же Германия уже чувствует проблему: приезжие гастарбайтеры сбивают цены, потому местным жителям работы не остается. О том, что такая ситуация потенциально возможна в Литве, порталу DELFI рассказал, к примеру, депутат-консерватор Лауринас Кащюнас.

Laurynas Kasčiūnas

© DELFI / Domantas Pipas

Но если взять супругов Увиных, их зарплата в 600 евро неплоха даже для литовской провинции. Компанией, в которой они работают, руководит шальчининкайский предприниматель Ярослав Войтехович. Он признает проблему заниженных зарплат в некоторых странах Евросоюза, но есть одно «но»: европейские требования к качеству. И в этом вопросе демпинговать не получается.

«Если ты наберешь неспециалистов и не будешь платить им, твоя работа не будет качественной, – говорит Ярослав. – И если ты начнешь переделывать, это выйдет в три раза дороже, нежели просто взять и заплатить человеку».

В литовском Институте труда и социальных исследований тоже не считают трудовую миграцию угрозой литовской зарплате. Директор института Богуслав Гружевскис подчеркивает, что мигрантов в Литве пока немного и заметно повлиять на экономическую ситуацию они сейчас не могут. А кроме того, размером гастарбайтерской зарплаты, по его мнению, могло бы озаботиться государство. Ведь если мигрантам будут нормально платить, в Литву вернутся и собственные граждане, уехавшие отсюда на заработки.

Boguslavas Gruževskis

© DELFI / Šarūnas Mažeika

«Необходим общий рост. Общий рост будет генерировать высшие финансовые возможности по зарплате. Высшие финансовые возможности по зарплате будут генерировать и возможности реэмиграции», – говорит профессор Гружевскис.

Задуматься о дополнительном регулировании трудовой миграции Литве все равно придется, потому что число приезжих работников растет. В этом году их официальное количество составило около 23-х тысяч, не считая нелегалов, – рассказывает советник министра экономики Литвы Екатерина Рояка. По сравнению с предыдущим годом трудовая миграция из Беларуси выросла в 3,5 раза, из Украины – в 2,5 раза, – подчеркивает Екатерина:

«Мы можем говорить о притоке где-то в 30-40 процентов, уже достаточно активном росте в следующем году. Если темп экономического роста сохранится, то мы можем говорить о нескольких годах такого развития, 20-30 процентов каждый год».

Jekaterina Rojaka

© DELFI / Karolina Pansevič

Советник министра указывает на определенное противоречие: литовская экономика развивается и, соответственно, растут запросы на трудовые ресурсы, но полностью удовлетворить эти запросы пока не получается: Литве по-прежнему не хватает специалистов. При этом экономика сталкивается с политикой, потому что интересы бизнеса требуют послаблений в миграционной сфере. По мнению Екатерины Рояка, один из возможных выходов – создавать в Литве собственную систему обучения нужных специалистов. Тогда Литва сможет готовить собственные кадры, не заимствуя их из других стран. Ну а пока места эмигрировавших литовцев занимают приезжие. Ведь мировая экономика глобальна, а глобализация национальностей не различает.





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