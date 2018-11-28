»Страшилки» о военном положении: чему не надо верить — OBOZREVATEL

Вокруг военного положения, введенного в 10 областях Украины, курсирует много мифов. На фоне большого количества спекуляций OBOZREVATEL решил развеять основные заблуждения.

Украина официально объявила войну?

В решении о введении военного положения нет упоминания о начале войны. Поэтому на данный момент ООС действует в привычном режиме. Решение о возможном начале боевых действий будет принято только в том случае, когда будет реальная угроза сухопутного нападения. Об этом во время заседания Верховной Рады заявил президент Украины Петр Порошенко.

Военное положение будет действовать 60 дней?

Нет, 30 дней. Именно такой вариант после скандалов и консультаций приняли в Верховной Раде. Информация, которая появилась в правительственной газете «Урядовий кур’єр», является ошибочной.

Начнется полная мобилизация?

Полной мобилизации не будет, по крайне мере, пока. Согласно нормам, решение о мобилизации теперь принимает только президент. Именно он определяет, сколько резервистов нужно призвать в армию. По словам Петра Порошенко, он объявит мобилизацию только в случае реальной военной угрозы со стороны РФ.

Как пояснил в интервью OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, в Украине сейчас укомплектованы почти все боевые части, поэтому насущной необходимости проводить мобилизацию нет.

«Но у нас есть так называемый резерв первой очереди, это люди, которые имеют боевой опыт, их около 200 тыс., и сейчас по ним проводится работа, поэтому в случае необходимости мы можем достаточно быстро этот резерв поднять. Также есть вторая очередь, а уже потом мобилизация. Пока для ее проведения нет оснований», — заявил Грымчак.

Введут комендантский час?

Не факт. Но исключать такой возможности нельзя.

Как пояснил народный депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник, введение военного положения не обязательно предусматривает объявление комендантского часа.

«Это не значит, что комендантский час или мобилизация транспортных средств, или расквартирование военных состоится обязательно», — отметил нардеп.

У украинцев могут забрать жилье для нужды армии?

Согласно закону о военном положении, такой вариант действительно возможен. Но решение может быть принято только при необходимости — начало активных боевых действий или угрозы жизни для для населения.

Выезд и въезд теперь невозможен?

Это неправда. Как заявил глава ГПСУ Петр Цигикал в эфире одного из телеканалов, украинцы не почувствуют никаких проблем при пересечении госграницы. Правда, пограничная служба действительно усилит контроль на пунктах пропуска.

«Исходя из имеющейся обстановки планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет. Предлагаю для некоторых граждан РФ все-таки ограничить въезд на территорию Украины», — заявил он.

Определенные сложности могут возникнуть разве что на пунктах пропуска на временно оккупированной территории. Как пишет УНН, на украинских контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на административной черте между аннексированным Крымом и материковой Украины, введен режим ограниченного пересечения для граждан России.

Экономика рухнет?

Спрогнозировать последствия сейчас достаточно сложно. При худшем варианте развития событий значительного удара по экономике стоит ждать, если следом за введением военного положения последует жесткий ответ со стороны государства-агрессора. Речь идет в первую очередь о полной блокировке Азовского моря. Украина может потерять до 2 миллиардов долларов.

Однако уже известно, что вопреки ряду «страшилок», Международный валютный фонд не прекратит сотрудничество с Украиной из-за введения военного положения.

«У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения», — сообщила пресс-служба киевского офиса фонда.

Правда, валютные спекулянты на «черном рынке» решили нагреть руки на военном положении. Курс доллара в обменниках 27 ноября поднялся до рекордной в этом году отметки в 29 грн/$. Впрочем, ситуация на межбанке более стабильна, а наличный сегмент занимает небольшую часть рынка, поэтому ожидать больших скачков не стоит.

Заморозят зарплаты, пенсии и стипендии?

Все социальные выплаты будут сохранены и выплачены в полном объеме и вовремя. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко.





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