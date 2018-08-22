Стоит ли фиксировать прибыль по акциям Macys’?

Прошлая неделя была неудачной для гиганта сегмента розничных продаж Macy’s (NYSE:). Стоимость акций компании резко упала, несмотря на и повышение собственного годового прогноза.

Macy’s 300 Minute Chart

15 августа Macy’s опубликовала показатель сопоставимой выручки своих магазинов, включая франшизополучателей и сегмент электронной коммерции, который вырос на 0,5% вместо прогнозируемого ранее снижения на 1%. Macy’s также повысила прогноз роста продаж на весь год до диапазона $3,95-4,15, за исключением некоторых статей.

Тем не менее, положительная динамика не далась даром. Руководство предупредило, что валовая прибыль, как ожидается, снизится во второй половине года по сравнению с первой половиной на фоне растущих издержек, связанных с новой программой лояльности компании.

Тем не менее, есть веские доказательства того, что план оздоровления Macy’s уже демонстрирует положительные результаты. Расходы компании на повышение своего присутствия в сети Интернет (путем добавления большего количества местных товаров и обновления магазинов) помогают привлекать новых клиентов в магазины при одновременном повышении онлайн-продаж.

Во втором квартале 2018 года онлайн-продажи Macy’s выросли на 10%, что стало 36-м кварталом роста подряд. Ожидается, что розничный торговец в этом году достигнет уровня продаж на своей мобильной платформе в $1 миллиард.

Сейчас Macy’s является лишь одной из двух розничных сетей, которые позволяют клиентам проверять цены при помощи собственного приложения, отслеживать историю заказов, проводить визуальный поиск товаров, а также общаться с представителями компании. Сила компании в области электронной коммерции показывает, что Macy’s имеет хорошие возможности для защиты своего рынка от гораздо более крупных конкурентов в лице Amazon (NASDAQ:), Walmart (NYSE:) и Target (NYSE:).

Формула успеха

Генеральный директор Macy’s Джеффри Дженнетт вывел свою формулу успеха для торговой сети: сильный сегмент традиционных торговых точек в сочетании с развитием электронной коммерции и мобильной платформы. Этот план содержит все необходимые компоненты для оздоровления компании. В сегменте физических магазинов Macy’s предприняла ряд конкретных шагов, которые повышают перспективы продаж.

Были закрыты многие нерентабельные точки продаж и часть недвижимости для повышения запасов ликвидности. Инициатива Growth50, которая предполагает модернизацию некоторых магазинов и внедрение новых методик мерчендайзинга, доказала свою успешность. Это также закладывает основу для более широкой реструктуризации бизнеса.

Компания также вкладывает значительные средства в свою сеть магазинов косметических средств Bluemercury и дискаунтеров Macy’s Backstage.

С точки зрения фундаментальных факторов, текущая среда выглядит благоприятной для дальнейшего укрепления Macy’s. При нынешней экономике, близкой к полной занятости, в сочетании с ростом заработной платы, потребители должны продолжать увеличивать расходы.

Подведем итоги

Однако «медведи» могут смотреть на ситуацию иначе. Для них стратегия оздоровления компании может быть недостаточно динамичной, не позволяющей обеспечить успех Macy’s в долгосрочной перспективе, учитывая перестройку сегмента розничной торговли.

Macy’s Weekly 2017-2018

Если эта теория верна, то, вероятно, настало время фиксации прибыли после сильного ралли акций компании, которое длилось последний год. Даже после 14%-го падения в день публикации отчета о прибыли, акции Macy’s по-прежнему набрали более 100% за год, отбившись от пятилетнего минимума в $18,37, достигнутого в конце октября.

На отметке закрытия вчерашней сессии в $38,24, акции Macy’s обеспечивают прибыль в размере 1/11 стоимости, при этом годовая дивидендная доходность составляет 4%. Эта оценка выглядит внушительно, если сравнить это соотношение цены и прибыли с другими розничными сетями, такими как Ross Stores (NASDAQ:) и Nordstrom (NYSE:), коэффициент P/E которых составляет 24,20 и 20,25 соответственно.

Тем не менее, мы считаем, что акции Macy’s уже отыграли все положительные новости по результатам первого этапа оздоровления, который был реализован относительно легко. Выход на рынок при котировках, колеблющихся вблизи 52-недельного максимума, очень рискован. Что касается тех, кто уже владеет этими акциями, мы не считаем, что сейчас самое подходящее время для фиксации прибыли. Хорошая экономическая ситуация, предполагающая рост потребительских расходов, и стратегия развития компании, вероятно, будут способствовать дальнейшему росту во второй половине этого года.





Источник