Стало известно, кто станет новым «голосом» Климкина

Екатерина Зеленко стала новым пресс-секретарем Министерства иностранных дел Украины

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Павел Климкин, передает «ДС».

«Нелегко отпустить такого пресс-секретаря, Марьяна не покидает нашу дипломатическую команду, но движется вперед. Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту почетную миссию. Добро пожаловать на борт», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 сентября президент Украины Петр Порошенко соответствующим указом назначил Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

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