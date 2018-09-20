Сплошная «перемога». Главное из послания Порошенко Раде

Президент Украины Петр Порошенко

В четверг, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил с ежегодным посланием Верховной Раде.

Глава государства традиционно сосредоточился на «перемогах», достигнутых в течение года, а также «задачах и вызовах внутренней и внешней политики».

Основные тезисы 60-минутной речи Порошенко касались украинской экономики, курса страны на ЕС и НАТО, автокефалии УПЦ, отмены депутатской неприкосновенности и войны России против Украины.

Курс на ЕС и НАТО

Свое выступление президент начал с того, что выразил надежду на скорое голосование за внесенные им в парламент в начале сентября поправки в Конституцию, закрепляющие курс страны на Евросоюз и НАТО.

«Мы выбрались из лабиринтов многовекторности. Едва выскочили из смертельно опасной ловушки внеблоковости. И с 2014 года твердо следуем своим путем, и это путь к Европейскому Союзу и НАТО», — сказал Порошенко.

По словам президента, только интеграция Украины в евроатлантическое пространство «гарантирует стране и мир, и безопасность, и независимость, и повышение уровня жизни».

Стоит отметить, что эти поправки предполагают исключение из Конституции положения о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами на условиях аренды.

«Из Конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота (РФ. — Прим.) в Украине. И после того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет», — пообещал Порошенко.

Договор о «дружбе» с Россией

17 сентября президент Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией. «Ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией», — сообщил он в Twitter.

Во время выступления Порошенко несколько нардепов покинули зал Рады

Теперь документ должен одобрить парламент. «Теперь последнее слово, дорогие мои, за вами, — Верховной Радой», — сказал он.

Экономика Украины

По словам Порошенко, «никто больше не отрицает нашу европейскую идентичность», однако выполнение Соглашения об ассоциации Украины с ЕС необходимо ускорить, поскольку доля стран Евросоюза в украинском экспорте, по его словам «колеблется от 42 до 43 процентов».

Он отметил, что это весомый компенсатор тех потерь, которые из-за «войны, экономической блокады и закрытия рынков создала нам Россия».

«Нам нужно искать все больше и больше торговых партнеров, точки опоры на региональных рынках, которые демонстрируют высокие темпы роста и где есть спрос на нашу продукцию», — заключил президент.

Он подчеркнул, что Украина по-прежнему не покупает газ непосредственно у России и отметил рост ВВП на 3,8 процента.

«Нестандартные ответы на шаги противника»

Глава государства обратился к руководству Минобороны страны и ВСУ с требованием разработки «нестандартных и асимметричных ответов на любые сценарии и планы противника».

«Сегодня должны взять планку совсем другой высоты: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение, переход на стандарты НАТО с учетом нашего уникального опыта отпора агрессии», — сказал он, параллельно отметив «наращивание обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря».

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Языковой вопрос и автокефалия УПЦ

Порошенко похвастался тем, что в стране УНР и УПА признали как освободителей и указал на «усилиление позиций украинского языка».

«Мы утверждаем украинский язык — составляющую силы и успеха нашего народа… Еще раньше всех беспокоил вопрос: как заставить украинцев не читать российские книги и перейти на украинские? Теперь это удалось», — констатировал он.

Говоря о процессе предоставления автокефалии УПЦ, Порошенко заявил о возвращении ее на «достойное место в мировом православии».

«Мы возвращаем украинской церкви достойное место в мировом православии», — сказал он.

При этом президент отметил, что ему неизвестно о сроках предоставления Томоса Константинопольским патриархатом: «Я не знаю, когда дадут Томос и привезут его в Украину».

Он также пообещал, что государство защитит права «тех священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно примут решение выйти из-под Москвы».

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«Агенты Кремля»

Президент в своем выступлении потребовал регистрировать «агентов влияния» государства-агрессора.

«Дать им отпор силой закона и силой убеждения… Некоторые телеканалы, издания, интернет-сайты, стали неприкрытым рупором российской пропаганды» — заявил он.

Пообещал закончить ООС за день

Порошенко отметил, что «пятая колонна» в Украине, из-за которой наблюдаются тенденции к формированию «мощной пророссийской оппозиции» в новом парламенте, «пытается собрать в кучу разные свои шеренги, пользуясь преимуществами демократии».

«Свою роль вижу в том, чтобы силой закона и силой убеждения не дать никакого шанса тем, кто мог бы поставить под сомнение наш собственный путь, путь независимости, путь европейской и евроатлантической интеграции», — сказал он.

Отмена депутатской неприкосновенности

Глава государства призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности.

«Уверен, что в партийные программы уже в который раз вписать обещание отменить депутатскую неприкосновенность. Настаиваю на неотложном голосовании соответствующих изменений в Конституцию», — сказал он.

В зале послышался смех

Президент напомнил, что «максимально упростил нардепам задачу», предложив ввести эту норму со следующего созыва парламента.

Напоследок Петр Порошенко пояснил смысл своего предвыборного лозунга.

«Армия, язык и вера — это не лозунг. Это — формула современной украинский идентичности. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Церковь защищает нашу душу», — сказал он.





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