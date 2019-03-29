Сотрудничество лотерейного бизнеса с розничной торговлей: эффект синергии. Встречайте новый номер журнала «Retail & Loyalty»! — RETAIL & LOYALTY специализированный журнал о рознице и инновациях

Редакция портала Retail-Loyalty.org сообщает о выходе из печати нового номера журнала «Retail & Loyalty» (№ 2/2019).

Основные акценты номера:

Казалось бы, не так давно молочная отрасль вздохнула с облегчением – регулятор прислушался к ее представителям и принял решение исключить готовую продукцию из-под действия «Меркурия». Но счастье было недолгим – не успели компании толком протестировать систему маркировки, как Минсельхоз и Минэкономразвития передумали и все-таки решили вернуть все на круги своя. Что об этом думают представители розничной индустрии – читайте на страницах «Колонки редактора».

О том, почему крупнейший распространитель государственных лотерей решил активно сотрудничать с розничной торговлей, что необходимо предпринять ритейлеру, чтобы начать продавать лотерейные билеты, а также о текущих успешных кейсах и первых итогах запуска вендингового аппарата мы побеседовали с Романом Роменским, директором по продажам АО «Технологическая компания «Центр» (бренд «Столото»), интервью с которым размещено в рубрике “Cover Story”.

Система быстрых платежей может кардинальным образом изменить рынок эквайринга и, возможно, позволит решить давний спор между банками и ритейлерами о размере комиссий при расчетах банковскими картами в магазинах. Станет ли СБП светлым будущим для ритейла – читайте в рубрике «Круглый стол».

Если трезво оценивать условия, в которых ритейлеры сейчас ведут бизнес, мы увидим серьезный диссонанс, – отмечает Сергей Беляков, председатель президиума АКОРТ, статья которого открывает рубрику «Тенденции». С одной стороны, декларируется рост экономики на 2,1%, объявляется достижение ею устойчивого состояния. С другой – на практике это оказывается совсем не так.

По мнению Алексея Григорьева, вице-президента по внешней корпоративной политике, главы Представительства МЕТРО АГ в Москве, большинство поправок в Закон о торговле, принятых в 2016 году, на сегодняшний день работают контрпродуктивно, и по некоторым направлениям необходимо вносить серьезные корректировки. Со статьей эксперта «Закон о торговле все-таки ударил по малому бизнесу» вы также можете ознакомиться в рубрике «Тенденции».

Развитие регионального бизнеса федеральных сетей – задача со множеством неизвестных. Стоит упустить одну непримечательную деталь, связанную, казалось бы, с далекими от бизнеса вещами, и стройная маркетинговая стратегия, подтвердившая свою успешность, например, в Москве, оказывается бесполезной в Сибири. Рубрику «Маркетинг» открывает интервью Станислава Курилина, основателя и генерального директора РА HEAD MADE, который рассказывает о тонкостях локального маркетинга.

Отчеты аналитиков для дизайнеров и ритейлеров становятся все более унылыми. Но неужели нельзя сделать нечто более прикладное, ощутимое, полезное? Какая польза ипподрому от расчетной модели сферических коней в вакууме? Жокеям важнее советы о том, чем кормить и поить лошадь. Как изменить ситуацию – размышляет Олег Брагинский, основатель «Школы траблшутеров» и директор «Бюро Брагинского»

Лояльность клиента можно удержать не только бонусами за покупку, но и качественными товарами, а для кого-то большое значение имеют тренды, технологичность, удобство. На страницах рубрики «Лояльность» мы поговорили с представителями компаний, реализовавших на крупной сети заправок возможность оплаты покупок банковскими кобрендовыми картами из Wallet с одновременным начислением и списанием бонусов программы лояльности

Программа лояльности «Город» для держателей карт «Тройка» сегодня охватывает не только тех, кто пользуется общественным городским транспортом, но также насчитывает порядка 5 тыс. партнерских точек в Москве и около 400 интернет-магазинов. О создании и перспективах масштабной коалиционной программы лояльности в Москве, рассказывает Владимир Горбунов, основатель и идеолог программы лояльности «Город».

В последние несколько лет ритейл, независимо от масштаба, оказался втянут в новый виток борьбы за покупателя. Одним из ключевых факторов успеха стало правильно выстроенное торговое пространство. В чем заключается преимущество верно выбранного позиционирования и за счет чего региональный ритейл может конкурировать с федеральными сетями, в рубрике «Торговые сети» рассказал глава компании «Ладенбау» Михаил Сергеев.

Рубрику “E-Commerce” открывает интервью Андрея Осокина, директора по маркетингу, и Константина Маслова, коммерческого директора goods.ru, с которыми мы побеседовали о том, каковы шансы у брендов найти своего покупателя на маркетплейсах, есть ли опасность демпинга из-за популярности сервисов сравнения цен, каким образом на маркетплейсе можно использовать «большие данные» и за какими категориями будущее онлайн-торговли.

Повлияет ли принятие закона о дистанционной торговле лекарствами на российский фармацевтический рынок, есть ли опасность увеличения доли контрафакта, что мешает онлайн-продаже рецептурных препаратов и в чем преимущество модели интернет-агрегатора, мы поговорили с Александром Котляровым, руководителем проекта «Все аптеки», Mail.ru Group.

О том, как изменился онлайн-экспорт, какие категории экспортных товаров из России сегодня пользуются наибольшим спросом, о первых итогах работы проекта «Академия Экспорта», в этой же рубрике рассказывает Илья Кретов, генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы.

Каким образом можно вкусно накормить пассажира и не дать ему при этом опоздать на самолет, по какому принципу отбираются бренды в зону общепита и в чем специфика ее организации в аэропортах, рассказывает Денис Пашковский, зам. генерального директора по коммерческой деятельности АО «МАШ», интервью с которым вы найдете в рубрике “HoReCa”.

О драйверах развития российского ИТ-рынка, ключевых ИТ-проектах в группе компаний, а также роли и месте ИТ-подразделения в общей структуре и стратегии, мы побеседовали с Евгением Бахиным, директором по информационным технологиям ГК Inventive Retail Group, с которым мы побеседовали в рубрике «ИТ в ритейле».

«Искусственный интеллект в будущем сделает нашу жизнь лучше», – уверен основатель Facebook Марк Цукерберг, в то время как глава Tesla Илон Маск умудрился увидеть в нем «величайшую угрозу для человечества». Алексей Соколов, учредитель и генеральный директор EWAS Retail Solutions, анализирует перспективы основных направлений внедрения ИИ и связанные с каждым из них риски.

О том, что собой представляет филиал Почты России в Германии, насколько широка сеть пунктов приема посылок, как европейский e-commerce смотрит на российский рынок и чем живет российский онлайн-экспорт, мы побеседовали с Олегом Оспищевым, управляющим директором дочерней компании Почты России в Германии, и Дмитрием Хорунжим, руководителем департамента маркетинга и развития бренда Почты России, интервью с которыми опубликовано в рубрике «Логистика».

В этой же рубрике генеральный директор «РосАгроМаркет» Богдан Григорьев рассказал об основных трендах развития ОРЦ в мире и в России, преимуществах создания единой логистической инфраструктуры для всех участников продовольственного рынка, барьерах и драйверах проекта, а также перспективах экспорта российской продукции.

Уже совсем скоро – 19 апреля – в России стартует гастрольный тур нового шоу

Cirque du Soleil «ТОРУК – Первый полет» по мотивам фильма Джеймса Кэмерона «Ава-

тар». Это 15-й проект всемирно известного бренда за 10 лет в России! На протяжении

всего этого периода партнером Cirque du Soleil выступает компания Mastercard. В рамках

закрытого показа документального фильма о том, как создавался этот шедевр, журнал

«Retail & Loyalty» побеседовал с пресс-секретарем шоу Джени Малле (Janie Mallet). Детали – в рубрике Retail & Loyalty Мероприятия

Для подписчиков доступна полная электронная версия нового номера журнала «Retail & Loyalty» (№ 2/2019)!

Также напоминаем вам, что завершается подготовка к Международному ПЛАС-Форуму «Online & Offline Retail 2019», который пройдет в Москве 10–11 апреля 2019 г. К полету в ритейл-вселенную постоянно присоединяются новые спикеры и партнеры!

«Online & Offline Retail 2019» по праву считается лучшей площадкой для всестороннего разговора о реалиях современного отечественного и зарубежного ритейла. Рынок меняется со скоростью света. Планируете оставаться в курсе происходящего? Приходите к нам, чтобы сверить часы!

Форум соберет ведущих российских и международных экспертов розничной индустрии, которые поделятся опытом реализации проектов, обсудят наиболее актуальные вопросы бизнеса и озвучат проблемы, препятствующие эффективному развитию отрасли.

В числе тем, которые будут подняты в рамках конференции:

• Современный ритейл в условиях идеального шторма

• Трансформация ритейла: тренды, прогнозы, бизнес-стратегии

• Госрегулирование и саморегулирование в ритейле.

• Региональный ритейл и федеральные сети.

• Система быстрых платежей как часть новой платежной инфраструктуры.

• Современный ритейл и цифровой разум. Неотложные задачи цифровой трансформации. – Новые области применения инновационных технологий

• Искусственный интеллект, машинное обучение и прогнозирование в ритейле

• Взаимодействие ритейла и банковской сферы

• Кредитование. Управление потоками наличных

• Онлайн-инкассация сегодня

• Автоматизированные депозитные машины. АДМ в ритейле – передовой стандарт обработки наличных

• Инкассация и самоинкассация, оптимизация цикла НДО.

• Эффективные подходы к формированию лояльности.

• Перспективные системы управления отношениями с клиентами.

• E-commerce: как выжить в современных условиях. Бизнес-модели, технологии, барьеры и их преодолимость

• Трансграничная и внутренняя онлайн-торговля в России.

• Будущее маркетплейсов

• Тенденции и прогнозы рынка логистических услуг в 2019 году

• Роль склада в бизнесе ритейлера. Современные реалии

• Система оптимизации запасов и автозаказа на основе методов математического моделирования

• Место на полке. Факторинг как шанс для поставщика

Также приглашаем вас посетить панельную дискуссию «Сети и Поставщики»

В ходе дискуссии будут обсуждаться основные проблемы отношений между торговыми сетями и поставщиками, в т.ч. финансовый документооборот, вопросы планирования и стратегии, технологии, помогающие развивать бизнес, и пр.

Участие в Форуме уже подтвердили:

• Сергей Беляков, Председатель Президиума АКОРТ

• Шай Грановский, Президент группы компаний «Живой кофе»

• Алексей Григорьев, Глава Представительства МЕТРО АГ в Москве, вице-президент по внешней корпоративной политике

• Алексей Белкин, партнер, McKinsey&Company, Москва

• Дмитрий Русаков, заместитель директора департамента по работе с федеральными органами государственной власти, Х5 Retail Group

• Михаил Волков, заместитель генерального директора по операционному управлению, Почта России

• Дмитрий Лебедев, вице-президент по электронной коммерции, Азбука вкуса

• Виталий Порубов, руководитель направления «Стратегии и инновации» IT, X5 Retail Group

• Василий Жайворонок, коммерческий директор блока «Электронная коммерция», Почта России

• Евгений Бахин, директор по информационным технологиям, Inventive Retail Group

• Лариса Романовская, управляющий электронной коммерцией, ВкусВилл

• Ирина Терентюк, директор по маркетингу, Knauf

• Иван Коротков, директор по автоматизации, Leroy Merlin

• Елена Тишакова, директор по корпоративным финансам и казначейства, OZON

• Виктор Вернов, генеральный директор, Открытие Факторинг. Председатель Правления Ассоциации Факторинговых Компаний России (АФК)

• Артем Соколов, президент ассоциации компаний интернет торговли, АКИТ

• Алексей Охлопков, директор по развитию бизнеса, Mars Pet Nutrition Russia

• Илья Стародубцев, директор по доставке, Lamoda Group

• Светлана Виноградова, ведущий маркетолог, Гиперглобус-Директфуд

• Александр Иванов, президент, Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли

• Алексей Павлык, экс глава электронной коммерции, Samsung

• Алексей Грязнев, генеральный директор, Сервис дистанционной торговли

• Андрей Калмыков, управляющий компанией Trade Help

• Галина Баландина, руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов

• София Кутукова, дивизионный менеджер финансов и бух.учета, METRO

• Анастасия Аминова, финансовый контролер, AUCHAN

• Галина Баландина, руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов

• Александр Шуркаев, руководитель направления онлайн-ритейла, Nielsen Россия

• Татьяна Подофедова, руководитель направления интернет-маркетинга, департамент по электронной коммерции, Перекресток

• Ольга Андреева, руководитель департамента по работе с дебиторской задолженностью и кредитным риском, Danone

• Эрик Финнос, генеральный директор James Edition.com

• Сергей Лебедев, директор по связям с госорганами, AliExpress

• Армен Манукян, руководитель проекта по развитию цифровых услуг, Российский экспортный центр

• Сергей Кулик, начальник Управления продуктов наличного денежного обращения Департамента стандартных расчетных продуктов, Газпромбанк

• Денис Хренов, руководитель по развитию эквайринга, Альфа-Банк

• Елена Степанова, руководитель отдела казначейских операций, ДИКСИ

• Наталья Мисько, начальник отдела казначейства, Familia

• Дарья Капустина, старший казначей, АШАН

• Александр Катанов, директор по инвестициям, сеть магазинов «Верный»

• Алексей Соколов, учредитель и генеральный директор, EWAS Retail Solutions

• Илья Кузьмин, руководитель отдела логистики, сеть магазинов «ПОДРУЖКА»

• Иван Антипов, руководитель направления юридической службы, UNILEVER

• Татьяна Громова, директор по представлению бренда в рознице, SOKOLOV

• Сергей Чернышев, директор, «Нижегородский Хлеб – Ритейл»

• Михаил Барабаш, руководитель направления CRM и программы лояльности, Jeans Symphony

• Наталья Корниенко, к.ю.н., зав. лабораторией развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы»

• Анна Ставнийчук, директор по развитию бизнеса Teleperformance Russia Group

• Мстислав Воскресенский, генеральный директор, Директфуд

• Дмитрий Бергельсон, управляющий партнёр retail tech акселератора INNORETAIL.VC и консалтинговой компании Holmes&Moriarty

• Алексей Жуков, исполнительный директор Фулфилмент-оператора Reworker

• Михаил Дайхин, партнер, Primes Consulting

На Форуме параллельно с конференцией будет проходить наиболее представительная выставка оборудования, технологий и бизнес-решений ведущих российских и зарубежных компаний.

ПЛАС-Форум – это идеальная возможность презентовать свои решения и продукты таргетированной аудитории независимо от выбранного Вами формата участия. Успейте занять свое место среди лидеров рынка.

При регистрации до 1 апреля 2019 года бесплатно в ПЛАС-Форуме могут участвовать сотрудники торговых сетей (B2C), интернет-магазинов, авиакомпаний, туроператоров, компаний АЗК, производителей FMCG, HoReCa, профильных министерств, СМИ (медиапартнеры Форума).

Место проведения ПЛАС-Форума: Москва, Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильон № 4.

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