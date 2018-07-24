Составители «рейтинга рабства» признали ошибку и исправили карту с Крымом

Организация Walk Free Foundation исправила карту, на которой Крым был изображен частью России

Представители правозащитной организации признали ошибку, а также уточнили, что неточность была допущена только при визуализации. Сегодня карту было исправлено и Крым отнесен к Украине, передает «ДС» со ссылкой на Украинскую правду.

«Ошибка была допущена только при визуализации и теперь исправлена. В данных рейтинга Global Slavery Index Крым был учтен как территория Украины», — отметили в организации.

Как сообщала «ДС», составители мирового «рейтинга рабства», организация Global Slavery Index, изобразили Крым как часть территории России.

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