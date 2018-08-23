«Сокращенный» Луценко контрабандист Сердюк продолжает получать зарплату в ГПУ (ДОКУМЕНТ)

Сергей Сердюк, которого называют одним из крупнейших в Украине контрабандистов, продолжает получать зарплату в Генеральной прокуратуре

Об этом свидетельствует зарплатная ведомость из ГПУ, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Сердюк назначен на должность прокурора одного из отделов Генеральной прокуратуры 5 января 2017 года. За прошлый год он официально заработал 353,9 тыс.грн. За первый квартал 2018 года — 93,8 тыс.грн.

По информации пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Ларисы Сарган, Сердюка сократили 17 февраля 2018 года. Но, разбив доходы Сердюка по месяцам, видим, что он продолжал получать зарплату и в марте.

Как пояснил один из бывших сотрудников ГПУ, Луценко сократил отдел и должность Сердюка, но это вовсе не значит, что Сердюк уволен. Его перевели в резерв ГПУ с сохранением зарплаты. Формально он является действующим прокурором Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось, сотрудника ГПУ Сергея Сердюка подозревают в способствовании преступной деятельности известного одесского контрабандиста Дениса Аминева. Аминева обвиняют в краже 37 контейнеров, арестованных на Одесской таможне. В настоящее время контрабандист находится под стражей. В ГФС заявили, что передают материалы по Сердюку в НАБУ, так как речь идет о действующем сотруднике ГПУ. По информации СМИ, цепочка Аминев-Сердюк может привести детективов к высшему руководству Генеральной прокуратуры.

Журналист Кирилл Сазонов считает, что генпрокурор Юрий Луценко несет личную ответственность за деятельность Сердюка.

«На брифинге Луценко рассказывал, как увольнял Сердюка из ГПУ. Но забыл сказать, что в начале 2017 года он лично взял его на работу в Генеральную прокуратуру, хотя все СМИ криком кричали, что этот человек связан с контрабандой и финансовыми махинациями. Но Луценко, безусловно, зная и понимая, что за человек Сердюк, ставит его заниматься надзором за таможенными органами. Сердюк целый год успешно «продает» прокурорскую крышу всем контрабандным кланам и контролирует потоки, принадлежащие «прокурорским», — сообщил Сазонов.

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