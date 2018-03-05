Соглашение о возможном объединении «БПП» и «Народного фронта» до сих пор не достигнуто, – Денисенко

Народный депутат Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина»

Переговоры касательно возможного объединения политсил «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» ведутся последние два года, однако договоренность до сих пор не достигнута. Об этом в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина» заявил нардеп от БПП, представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко.

«Объединение – это всегда лучше, чем разъединение. Переговоры идут последние два года, ведутся разговоры о возможном объединении под определенными программами», – отметил он.

На вопрос, было ли достигнуто соглашение, он ответил: «Нет. В любом случае я об этом не знаю».

Напомним, СМИ сообщали, что в начале 2018 БПП и «Народный фронт» возобновили переговоры о возможном объединении и совместном походе на будущие парламентские выборы в 2019 году.

Предварительные переговоры об объединении БПП с «Народным фронтом» начались в сентябре 2017 и прекратились в ноябре.

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