Сможет ли «москитный флот» защитить Украину. Новости политики — Деловая столица

Агрессия РФ в Керченском проливе хоть и открыла миру истинное лицо нынешней России, вместе с тем поставила перед Украиной новые вопросы и новые вызовы

В воскресенье, 25 ноября, корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря и во время прохождения через Керченский пролив были открыто атакованы военными кораблями Российской Федерации, после чего захвачены в плен россиянами.

Этот инцидент не только напомнил украинцам о том, что в стране идет война и они живут рядом с очень агрессивным соседом, но и вынудил руководство страны к радикальным мерам противодействия как текущим, так и перспективным угрозам, пишет Depo.ua.

Введением военного положения властям удалось несколько мобилизовать общество, однако подготовки кадрового резерва для Вооруженных сил Украины недостаточно — требуется и техническое оснащение. В частности, на море.

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Очевидно, понимая это, руководство страны решило форсировать строительство военного флота. По информации Украинского милитарного портала, сейчас на киевском ЧАО «Кузница на Рыбальском» быстрыми темпами идет строительство одного малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кроме этого, подписан контракт на строительство еще одной «Гюрзы-М» и двух десантно-штурмовых катеров проекта 58503 «Кентавр-ЛК».

Спуск на воду и зачисление в списки Военно-морских сил ВСУ всех четырех катеров при условии устойчивого финансирования ожидается в течение следующего 2019 года. Также в 2019 году ожидается спуск на воду первого быстроходного ракетного катера проекта 58260 «Лань».

Хотя с «Ланью» ситуация несколько сложнее, так как строительство катера зависит в первую очередь от готовности противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», который, несмотря на многочисленные успешные испытания, никак не могут принять на вооружение. Ранее планировалось спустить первый катер «Лань» на воду до конца 2018 года, однако из-за неготовности «Нептуна» это событие отложили.

Также в 2019 году ожидается приход в Одессу и зачисление в ВМС ВСУ двух подаренных Соединенными Штатами Америки кораблей типа «Айленд» (Island), способных выходить в море при мощных штормах, выполнять задачи в сложных условиях, в том числе вести огонь.

Таким образом украинский «москитный флот» в 2019 году должен пополниться сразу семью единицами новой техники, которые присоединятся к уже имеющимся шести малым бронекатерам «Гюрза-М» (правда, два из них сейчас находятся в российском плену) и двум десантно-штурмовым катерам «Кентавр-ЛК».

Конечно, основная часть из них после спуска на воду в Киеве будет перегнана по Днепру в Одессу и Николаев (а позже в Очаков), где находятся, соответственно, Западная и Южная военно-морские базы. Однако можно сделать предположение, что часть новых катеров будет доставлена на Азовскую военно-морскую базу в Бердянске — единую базу ВМС ВСУ на Азовском море, где полным ходом «слетает с катушек» Россия.

Кстати, два новых бронекатера «Гюрза-М» — уже в Бердянске («Кременчуг» и «Лубны»): в сентябре 2018 года их переправили туда по суше с помощью специальной автомобильной платформы. По неофициальным данным, ожидается переброска в Азовское море еще трех бронекатеров «Гюрза-М», которые должны составить основу азовского флота ВМС Украины. Судя по всему, два из них должны были перегнать по морю («Бердянск» и «Никополь») и после уже упомянутых событий в Керченском проливе оказались в российском плену.

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Конечно, полноценно противостоять России на море с помощью «москитного флота» Украина не сможет — слишком велика разница в количестве боевых кораблей. Также не сможет полноценно противостоять российскому пиратству, сопровождая коммерческие корабли, поскольку баланс сил на море пока не в пользу Украины. Однако сдержать врага в случае попытки атаки с моря ведущих украинских портов (Одессы, Черноморска, Николаева, Мариуполя, Бердянска) бронекатерам вполне под силу. Хотя для этого более рациональным видится все же усиление береговой обороны мощными противокорабельными средствами.

Кстати, 6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море путем обеспечения подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием. Каким именно — пока не сообщается, но можно предположить, что «первую скрипку» в этом «ансамбле» будут играть крылатые ракеты «Нептун», а также адаптированные для поражения надводных целей зенитки С-125, которые на днях прошли успешные испытания на полигоне в Одесской области.

Также логично предположить, что аналогичные средства высокоточного ракетного оружия появятся и у подразделений береговой охраны на Черном море. Вопрос лишь во времени и стабильности финансирования.





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