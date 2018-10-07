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«Следующий»: Садовый уже сообразил лозунг предвыборной рекламы

Политика 07 Окт 2018
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Городской председатель Львова, лидер украинской партии «Самопомичь» Андрей Садовый идет на президентские выборы с лозунгом «Андрей Садовый. Следующий»

Соответствующее наблюдение сделали жители Украины, разместив посты в социальных сетях, передает «ДС».

Так, на билбордах в городах появилась соответствующая реклама, которую заметили ценители «качественной саморекламы».

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил о своем намерении баллотироваться на следующих выборах президента Украины.

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