«Ситуация глобально улучшается»: эксперт прокомментировал укрепление гривни к доллару

Сегодня, 15:26

Просмотров: …

Украинская валюта перестала падать параллельно с валютами других развивающихся стран



Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня»

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%. Так, официальный курс доллара снизился с 28,15 грн до 28,06 грн (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,95/28,21 до 27,92/28,16 грн. Такие данные сайту «Сегодня» предоставил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.





«На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28-28,1, грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн», – прогнозирует эксперт.





Он пояснил, что на прошлой неделе продолжилось заметное укрепление валют стран бывшего СССР. В частности, в Казахстане курс доллара за неделю снизился с 374 до 353 тенге, или на 5,5%. Рост наблюдался у российского и белорусского рубля.





«Если смотреть на ситуацию еще шире, с точки зрения валют стран с развивающейся экономикой, то и там ситуация глобально улучшается после августовского падения. Это связано с тем, что ряд центробанков (например, в Турции и России) подняли ключевые ставки, а еще один генератор глобальной нестабильности, Аргентина, получила от МВФ обещание экстренной помощи», – отметил Иосуб.





Напомним, ранее эксперты отмечали, что укрепление гривни не продлится долго. Как поясняли аналитики портала, период бюджетных платежей ненадолго успокоил межбанковский валютный рынок, объемы предложения валюты увеличились, а потому гривня оказалась в комфортных условиях. А вот завершение работы миссии МВФ, по словам экспертов, не отражалось на настроениях участников торгов.

Вы сейчас просматриваете новость «»Ситуация глобально улучшается»: эксперт прокомментировал укрепление гривни к доллару». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»





Источник