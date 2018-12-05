«Ситуация в Украине не помогает принимать инвестиционные решения» — Liga.net

CEO Wizz Air Джозеф Варади об украинской «дочке», новых рейсах и влиянии военного положения на инвестклимат

Джозеф Варади – венгерский бизнесмен и главный исполнительный директор авиакомпании Wizz Air. За 14 лет работы она стала крупнейшим лоукост перевозчиком в Центральной и Восточной Европе с долей рынка 57%. До конца 2018 года лоукостер планирует перевезти 34 млн пассажиров, увеличив на 20% результат прошлого года.

В европейском рейтинге перевозчик заметно уступает Ryanair, которая в этом году вышла на украинский рынок. Ирландская компания перевозит около 10 млн пассажиров в месяц.

Сейчас Wizz Air летает из аэропортов Киева, Львова и Харькова по 36 направлениям в 12 стран. С 2008 года рейсами в Украине управляла дочерняя авиакомпании лоукостера — Wizz Air Ukraine. В 2015 году ее закрыли. Официальная причина — оптимизация и реструктуризация деятельности группы Wizz Air.

В конце ноября украинское информпространство облетела новость о том, что руководство Wizz Air рассматривает возможность возобновления работы украинского филиала. Получить лицензию украинского авиаперевозчика авиакомпания рассчитывает уже в 2019 году.

LIGA.net удалось пообщаться с Варади на открытии Центра по авиационной подготовке в Будапеште на минувшей неделе. В блиц-интервью LIGA.net он рассказал об украинских планах и нюансах, которые могут помешать их воплощению, средней стоимости полетов и влиянии военного положения на инвестклимат страны.

Airbus A320 (фото — Wizz Air)

О возобновлении работы дочерней компании в Украине



После закрытия филиала мы продолжаем работать на украинском рынке. В Киеве у нас есть свои экипажи и самолеты. Но все рейсы выполняются на основании венгерских лицензий на полеты.

Мы ведем переговоры с президентом, правительством и Национальным банком Украины чтобы понять, можем ли мы возобновить работу Wizz Air Ukraine. Мы еще не приняли окончательное решение. Изучаем условия, обсуждаем возможности для их достижения.

Самая важная проблема для нас в Украине – валютное регулирование. Это была основная причина, почему мы прекратили работу Wizz Air Ukraine. У нас должна быть возможность свободно перемещать валюту. Давайте не будем забывать, что в авиационном бизнесе большая часть расходов — в твердой валюте. Мы покупаем самолеты, авиатопливо за доллары.

Кроме того, в Украине существуют некоторые другие нюансы. Например, система налогообложения, приведение лицензирования перевозок пассажиров и/или груза воздушным транспортом в соответствие с американским или европейским нормами безопасности полетов. Это уже происходит на законодательном уровне. Но мы хотим увидеть реализацию. Это проблемы, решение которых даст нам основание понимать, что мы не наступим на одни и те же грабли, как в прошлый раз.

О введении военного положения



Никому не нравятся ситуации, когда вводятся дополнительные ограничивающие гражданские меры. Так же, как и все, что связано с войной и военными действиями.

Думаю, нам нужно посмотреть, как далее будут развиваться события и когда это напряжение будет снято. В любом случае, эта ситуация не помогает принимать инвестиционные решения.

О возобновлении полетов из Украины в Италию и Грузию



Чтобы летать в Грузию, нам нужна украинская компания. Подобная ситуация и с Италией. Итальянская сторона принимает украинскую лицензию на полеты в Италию и не принимает лицензию венгерского оператора, который осуществляет рейсы в Украине.

Фото — Wizz Air

О конкурентах в Украине и цене авиатоплива

Если честно, я не рассматриваю украинский рынок в контексте конкуренции, потому что в Украине присутствуют другие значительные возможности для стимулирования развития лоукост-компании.

Мы не думаем о конкуренции. Мы думаем о том, как нам привлечь больше людей к полетам, предлагая им низкие цены на билеты. Мы должны постоянно стимулировать рынок, чтобы наращивать спрос на наши услуги.

Цена на авиатопливо в основном определяется на мировом рынке. Она в значительной мере зависит от цены нефти. В Украине высокая стоимость обслуживания самолета, например, заправочного сервиса.

О дублировании Ryanair украинских рейсов Wizzair

Это не было для нас сюрпризом. Мы конкурируем с Ryanair на многих рынках. В Венгрии, Польше. Это вопрос не одного дня, а многих лет. Наоборот, я думаю, что такая ситуация лучше для потребителей. У них есть выбор.

Нам вполне комфортно работать в такой ситуации. Мы оперируем очень низкими ценами на перелеты, постоянно предлагаем клиентам новые интересные предложения и пополняем флот новыми самолетами. Поэтому мы очень рады конкуренции.

Если говорить о дальних рейсах из Украины, таких как Копенгаген, перед тем, как их запустить, мы анализируем уровень потребности со стороны рынка и ожидаемые финансовые показатели. Если это хороший бизнес-кейс, мы запускаем новый рейс.

фото — Wizz Air

О полетах из Борисполя

Когда Wizz Air только зашла в Украину, мы выполняли рейсы из аэропорта Борисполь. Потом, после реконструкции взлетно-посадочной полосы, открыли Жуляны (аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского. – Ред.). У нас проходили переговоры с обоими аэропортами. В тот момент руководство Жулян предложило нам лучшие коммерческие условия. В то же время мы открыты для новых предложений, поэтому проводим переговоры не только с Борисполем, но и с другими региональными аэропортами.

Сейчас у аэропорта Жуляны есть некоторые ограничивающие развитие нашей компании в будущем факторы. Например, которкие взлетно-посадочные полосы. Мы постепенно переоснащаем наш флот новыми самолетами Airbus А321, которые больше Airbus А320. Сегодня Жуляны способны принимать только А320. Этот вопрос нужно будет решать, поэтому руководству нужно будет инвестировать в аэропорт.

О заполняемости украинских рейсов



Заполняемость – 94%. Это очень большой показатель. Мы летаем по популярным маршрутам. Иначе мы бы его закрыли. Если маршрут становится непопулярным, люди просто перестают летать в этих направлениях. Полеты в/из Украины очень успешны.

Сейчас мы проводим переговоры с несколькими украинскими аэропортами о работе в долгосрочной перспективе. Мы заинтересованы в Одессе. Но мы должны видеть аэропорт в действии и понимать, что он подходит для нашей компании. Сегодня мы выполняем рейсы из Львова и Харькова. Мы открыты для того, чтобы включить региональные перелеты в нашу программу развития.

О портрете клиента и среднем чеке

У нас нет определения, кто наши клиенты в Украине. Мы не нацелены на конкретный тип пассажиров. Каждый может воспользоваться нашими услугами. Мы пытаемся сделать путешествия демократичными. Хотим, чтобы возможность путешествовать была доступна каждому. Если вы бюджетный турист, путешествуете семьей или большой компанией, вы можете воспользоваться услугами нашей авиакомпании.

Некоторые пассажиры покупают дополнительные услуги. В среднем пассажиры тратят около $50 за полет.

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