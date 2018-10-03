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Сегодня Сытник выступит с отчетом, который «рекламировали» в киевском метро

Политика 03 Окт 2018
Сегодня Сытник выступит с отчетом, который «рекламировали» в киевском метро
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сегдня представит отчет о деятельности ведомства в профильном комитете Верховной Рады

Заседание с участием Сытника начнется в 15.00, сообщает со ссылкой на пресс-службу парламентского комитета «ДС». 

«Об обсуждении отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в течение предыдущих шести месяцев (I полугодие 2018) с участием директора Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника А.С.», — говорится в повестке дня комитета, опубликованной на его сайте. 

Отметим, что в понедельник в киевском метро появились ситилайты с анонсом отчета главы НАБУ. «Я разоблачу топ-коррупционеров» — такой подписью сопровождалось изображение Артема Сытника. 

Появление бордов в столичной подземке вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Основной вопрос пользователей заключался в том, кто же оплатил размещение рекламы. 

Однако эта информация так и осталась «засекреченной»: в пресс-службе НАБУ категорически опровергли причастность ведомства к этому, а сам Сытник назвал размещение ситилайтов провокацией против него.

Вскоре рекламу Бюро и вовсе убрали из метро.   

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