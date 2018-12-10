Священники Московского патриархата загремели в базу «Миротворца». Новости политики — Деловая столица

В базу сайта «Миротворец» внесены священники УПЦ МП, которые участвовали во флешмобе в поддержку главы церкви Онуфрия

Эти священники также поддержали «каноническую церковь», выступив таким образом против автокефалии украинской церкви, передает «ДС».

В частности, на сайте появились фото и данные настоятеля храма Серафима Саровского в Херсонской епархии УПЦ протоиерея Геннадия Шкиля, протоиерея Василия Начева, ирхеерея Виталия Величко и других священнослужителей.

Кроме того, «Миротворец» опубликовал объявление с просьбой ко всем участникам «поповской-роскольнического флешмоба РПЦ самостоятельно зарегистрироваться на сайте».

Напомним, 9 декабря на линии разграничения на Донбассе сотрудники СБУ не разрешили въехать на подконтрольную Украине территорию митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник