Свежий курс валют в Украине: гривня «поползла» вверх

Доллар и евро на межбанке и наличном валютном рынке подешевели.

Об этом свидетельствуют данные minfin.com.ua.

Средний курс доллара в банках в среду, 28 февраля, составляет 26,80-27,10 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 10 коп., а в продаже – на 8 коп.

Cделки по доллару на межбанке проводились в коридоре 26,80-26,81 грн. На 14:00 зарегистрировано 412 сделок на сумму 236,66 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,80-26,81. К 15:00 активность существенно упала. Наблюдались единичные операции по лотам до 500 тысяч долларов.

Доллар на наличном валютном рынке подешевел на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Курс евро снизился на 38 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.

По состоянию на обеденное время 28 февраля доллар на наличном валютном рынке подешевел на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Курс евро снизился на 38 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.

Как сообщал «Обозреватель», 28 февраля курс гривны в Украине укрепился.





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