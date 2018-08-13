США нанесли Турции «удар в спину», заявил Эрдоган

18:1413.08.2018

(обновлено: 18:46 13.08.2018)

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АНКАРА, 13 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал об «ударе в спину» от американских властей.

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В пятницу США объявили о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

«С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера. Мы не можем это принять», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара не намерена сдаваться после санкционного давления со стороны США.

Он также рассказал о развязывании «экономического терроризма» в социальных сетях. По словам Эрдогана, турецкая прокуратура займется инициаторами подобных действий.

Кроме того, турецкий президент отметил, что Анкара продолжит развивать отношения с Москвой «с учетом своих интересов».

Ранее Эрдоган пообещал ответить на решение США повысить пошлины на турецкие товары. По его словам, Анкара намерена «повернуться к новым рынкам» и активизировать сотрудничество в рамках новых объединений.

Отношения двух стран

Мировая экономика учится обходиться без АмерикиРанее американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу из-за дела пастора Эндрю Брансона. Им запретили въезд в США, а их активы в стране заморозили.

Американского пастора удерживают в Турции с октября 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Брансон отрицает обвинения, называя их «постыдными и отвратительными».





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