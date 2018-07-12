СМИ смогли заснять нардепа, сбившего «евробляхера» под Радой

Журналистам удалось получить фотографию депутата ВР, который стал участником ДТП в центре Киева

Снимок был опубликован изданием «Главком», передает «ДС».

Фотокорреспондент смог сфотографировать нардепа, как сообщается, Павла Пинзенка, через разбитое стекло внедорожника, под колеса которого попал один из так называемых «евробляхеров».

Отмечается, что сам депутат, которого активисты уже более часа требуют выйти к людям, остается все время в заблокированном полицией авто и время от времени разговаривает по телефону.

Улицы Институтская и Шелковичная частично заблокированы. К месту происшествия прибывает все больше активистов и правоохранителей.

Также на место инцидента пришла нардеп Оксана Продан. К месту ДТП пришел глава «Автоевросила» Олег Ярошевич. Активисты и правоохранители договорились вместе подождать приезда на место происшествия начальника полиции района для выяснения обстоятельств инцидента и все же надеются, что нардеп выйдет из машины к протестующим.

Начальник полиции района сейчас едет на место ДТП, он и будет оформлять нарушения. Правоохранители просят сделать живой коридор.

Как сообщала «ДС», вчера, 11 июля, владельцы авто на еврономерах перекрыли центр Киева и объявили срочную мобилизацию.

Народный депутат от БПП, представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что сегодняшнюю акцию «евробляхеров» под стенам Кабинета министров организовали те, кто крышует контрабанду.

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