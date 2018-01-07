СМИ: Курченко продал Онищенко и Фуксу права на «деньги Януковича»

Олигархи купили кипрскую компанию Quickpace Limited, которая владеет замороженными активами Януковича и пытались их разморозить

Украинские олигархи Александр Онищенко и Павел Фукс купили у сбежавшего газового магната Сергея Курченко компанию, которая является владельцем 160 миллионов долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. Об этом свидетельствуют данные расследования Al Jazeera.

В руки журналистов попал контракт, из которого следует, что Онищенко и Фукс в 2015 году были сторонами незаконной сделки по покупке за почти 30 миллионов долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) кипрской компании Quickpace Limited, продавцом которой выступил Курченко.

Quickpace Limited владеет облигациями на сумму 160 млн долларов и наличными деньгами, которые были получены преступным путем и потому заморожены судом в Украине.

В пункте 4.4 контракта идет речь о том, что «стороны обязуются совместно предпринимать действия для снятия ареста со счетов Quickpace Limited».

Онищенко в комментарии Al Jazeera подтвердил участие названых олигархов в сделке, но отрекся от информации, что она состоялась. В свою очередь, адвокат на Кипре и НАБУ, которые работали над сделкой, подтвердили факт продажи Quickpace и то, что в право собственности вступила одна из компаний Фукса.

Отмечается, что в данный момент Quickpace принадлежит кипрской компании Evermore Property Holdings Limited, владельцем которой Павел Фукс через компанию Dorchester International Incorporated.

Документы свидетельствуют о том, что приближенные Януковича переводили украденные деньги на банковские счета в Латвии, а после в оффшорных компании на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и в Великобритании. Однако имя Януковича не фигурировала ни в не появлялось ни на одном из документов.

Исполнительный директор Hermitage Capital Билл Браудер сказал, что схема была устроена таким образом, чтобы отмытые деньги «перемещались через такое множество разных компаний и стран, чтобы потом было почти невозможно их отследить».

«Сейчас идет очень сильное сопротивление со стороны элиты, которая находятся у власти, и чем больше мы расследуем, тем больше мы сталкиваемся с этим сопротивлением», — сказал «Аль-Джазире» директор НАБУ Артем Сытник.

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«Парламент предпринимает действия для того, чтобы взять под свой контроль руководство Агентство по борьбе с коррупцией», — добавил он.

8 ноября ГПУ опубликовала документы по «деньгам Януковича»